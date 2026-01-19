黑市價15億！警抄製毒廠 扣1.7公噸毒品

刑事局中打去年6月破獲以陳柏穎為首的製毒集團，查扣 愷他命成品及半成品共1756公斤。 （記者陳建志翻攝）

主嫌判5年 4同夥判4年半不等

刑事局中部打擊犯罪中心破獲藏身彰化縣線西鐵皮廠房的愷他命製毒工廠，當場逮捕主嫌陳柏穎等五人聲押獲准，現場查扣愷他命成品及半成品共一七五六公斤，黑市價約十五億元，台中地院審理後，五人都坦承犯行，供稱在「飛哥」的指揮下製毒，依共同犯製造第三級毒品罪判陳男五年徒刑，其餘四人判四年六月不等刑期。

判決指出，綽號「飛哥」的男子，二〇二五年五月籌組製毒集團，提供資金給陳柏穎在彰化線西租鐵皮廠房，並由「飛哥」將製毒原料陸續送至工廠內，陳男同年六月聘僱謝姓等四名同夥共同製毒。

檢警查出，該集團為掩人耳目，避免製毒過程散發的化工異味引起周圍居民察覺，刻意選定在彰化縣線西鄉工廠林立區域，不過仍被警方發現，去年六月十九日蒐證完畢後，持法院核發搜索票直搗製毒工廠，當場逮捕陳男等五人。

並在現場查獲塑膠桶、鐵桶等製毒工具，以及愷他命成品及半成品共一七五六公斤等證物，五名犯嫌均由法院裁定羈押，並依製造第三級毒品罪起訴。台中地院審理時，五人都坦承犯行，法官考量五人製造數量龐大的愷他命，在認罪自白依法減刑後，判決陳男五年徒刑，其餘同夥判四年六月不等刑期，全案可上訴。

