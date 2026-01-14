為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    首見 會計師助詐團 設22人頭公司行騙 至少25人受害、財損逾2500萬

    2026/01/14 05:30 記者邱俊福／台北報導
    刑事局破獲首宗會計師事務所協助詐團設立22家人頭公司詐騙案，查扣贓證物。（記者邱俊福攝）

    刑事局破獲首宗會計師事務所協助詐團設立22家人頭公司詐騙案，查扣贓證物。（記者邱俊福攝）

    位於高雄市的群賦會計師事務所涉嫌與假投資詐騙集團合作，持詐團透過親友或網路收購交付的人頭個資，協助審核申辦設立廿二家人頭公司，讓詐團利用這些人頭公司，取信被害人，讓其投入資金，造成至少廿五人受害、財損逾二五〇〇萬元；刑事警察局偵一大隊第一隊經長期蒐證，上週三發動搜索，逮捕會計師事務所負責人鄭富明，及旗下員工、人頭公司負責人等卅六人到案，橋頭地檢署複訊後，向法院聲押鄭男獲准。

    人頭公司取信被害人 投入資金

    此為警方所破獲首宗會計師事務所助詐團設立人頭公司案件。

    刑事局表示，經向財政部、金融機構調閱資料分析後，查知具會計師資格的四十歲鄭男設立的群賦會計師事務所，經手申辦的公司成為警示帳戶者，比例達廿％，遠高於全國平均值的一．八％，經追查後發現，詐團成員利用申設公司節稅名義，透過親友及網路收購人頭個資後，再交由鄭男協助申辦人頭公司。

    該會計師事務所每審核協助申辦設立一家公司，資本額四百萬以下收取一萬二千元，資本額越高則收費越高，平均每件收費五至六萬元，去年初至今不法獲利達百萬元。

    警逮36人 會計師所負責人收押

    警方專案小組會同財政部南區國稅局人員查緝搜索，逮捕四十歲鄭男等卅六人到案，並查扣人頭公司大小章、進銷項發票、偽造國稅局收件章等贓證物，依涉犯詐欺、洗錢、公司法、稅捐稽徵法、商業會計法等罪移送檢方偵辦。

