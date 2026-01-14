疑舊愛毒殺愛犬 女縱火洩憤反遭撞落山坡

邱女連人帶車翻落路旁邊坡。（警方提供）

苗栗縣四十歲邱姓女子飼養的狗兒死亡，懷疑是遭五十二歲郭姓前男友毒害，跑到郭男工寮縱火報復，郭男獲悉趕往途中發現邱女開車離去，尾隨追車衝撞，致邱女連人帶車翻下路旁邊坡受傷送醫。警方獲報趕赴查處，將邱女依縱火罪嫌、將郭男依公共危險、殺人未遂等罪嫌送辦。

兩人都送辦

苗栗警分局表示，分局於十日晚間七點四十分許，接獲民眾報案稱，在銅鑼鄉興隆村一帶有故意追車衝撞案件，即通報線上警網前往查處。員警到場發現，邱女連人帶車翻落路旁邊坡受困，郭男則在邱女車輛旁。邱女、郭男兩人在消防人員救援下脫困，並經送醫救治，皆無大礙。

請繼續往下閱讀...

經警方進一步調查發現，兩人為前男女朋友關係，邱女因飼養犬隻死亡，懷疑是郭男故意毒害，至郭男工寮縱火洩憤報復；郭男接獲邱女電話告知後，開車趕赴工寮查看，途中發現邱女開車離去，遂追車由後方衝撞，致邱女連人帶車失控翻落邊坡。

警訊後，依縱火罪嫌將邱女送辦，郭男則依公共危險、殺人未遂罪嫌送辦，此外，郭男經毒品快篩檢呈陽性反應，另行依毒品罪嫌移送偵辦。

苗栗警分局呼籲，若發生爭執，應冷靜、理性溝通，切勿使用肢體或言語等暴力，更不應有酒後或施用毒品駕駛車輛之危險觸法行為。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法