會計師勾詐團 一條龍服務

警方查扣人頭公司大小章、進銷項發票、偽造國稅局收件章、事務所電腦檔案及行動電話等贓證物。

不僅協助申辦人頭公司 還讓被害人匯入金錢、報稅等

刑事警察局破獲首宗會計師事務所助詐騙集團設立人頭公司案件，位於高雄市的群賦會計師事務所利用詐團提供的個資，透過人頭公司大小章、購買空白發票偽造進出金流、偽造國稅局收件章等，不僅協助申辦人頭公司，甚至讓被害人匯入金錢，也幫忙報稅等，可說是變本加厲提供詐團一條龍式服務。事務所負責人會計師鄭富明被法院裁定羈押。

詐團犯罪鏈 會計師也淪陷

這起案件顯示除之前查獲的不肖律師、銀行行員、土地代書，甚至虛擬貨幣實體店面商等等，現連會計師也淪陷其中，這些行業人員皆是在龐大利益的驅使下，協助詐騙集團行騙，形成一個犯罪鏈。

刑事局為揪出這些隱身幕後的高層次犯嫌，成立情資研析小組，從大數據中分析積極溯源，希望透過查獲犯嫌，讓業務相關機關能夠從其手法，及時補起破洞，以減少民眾受害。

從警方破獲的案件中，可知詐團吸收律師，主要替被落網的第一線車手打官司外，並協助回報執法機關掌握的相關案情，讓隱身幕後的詐團嫌犯，有所因應。

正如網紅「仙塔律師」李宜諪涉入鉅新匯靈骨塔一點六億元詐騙案，涉嫌在陪偵或辯護過程中將偵查訊息、筆錄洩漏給詐團成員，並被指控協助變現財物、脫產或洗錢。

銀行行員會透過職權，幫忙提高匯款額度，讓詐團能進出大筆金錢，遂行洗錢，而土地代書則勾結地下錢莊，鎖定被詐團騙光存款的被害人，設定抵押房產等不動產貸款，榨光財產。

單筆約定轉帳高達5千萬

此次，刑事局是經分析公司戶涉詐案件，發現有一人申請多家公司或同一公司頻繁更換負責人，最終都淪為詐團所用人頭公司戶的情形，如申請企業網路銀行，單筆約定轉帳額度甚至高達五千萬元，顯見公司戶涉詐問題日益嚴重，遂調閱「一六五」反詐中心資料進行清查比對，一舉破獲高雄市的群賦會計師事務所涉嫌替詐團大量設立人頭公司，供其行騙使用，並提供詐團一條龍服務。

刑事局提醒，執業會計師及相關專門技術人員切勿為了蠅頭小利而配合詐團申辦人頭公司，一般民眾也不要將身分證件隨意交由他人申辦人頭公司擔任負責人，除有違反公司法，更可能涉及洗錢防制法、稅捐稽徵法、商業會計法等多項罪名，如公司涉及詐欺，還要面臨被害人求償，將得不償失。

