    首頁 > 社會

    網購麝香葡萄 險挨詐20萬

    2026/01/11 05:30 記者王捷／台南報導
    郭男在臉書看到促銷麝香葡萄，以為撿到便宜，結果遇詐，差點被騙 20萬元。圖為示意圖，與新聞事件無關。 （法新社）

    賣家引導點擊不明網址 警阻詐

    近期麝香葡萄降價不少，民間消費力提升，沒想到也被詐欺集團趁熱耍詐！一名郭姓男子看到臉書促銷廣告，標榜「麝香葡萄一串一百卅元」，聯繫賣家後，被引導點擊不明網址連結，隨後對方指稱郭男的帳戶遭凍結、他必須匯出廿萬元才能解鎖；所幸郭男起疑，前往台南市警和順派出所求證後，得知有詐未匯款，逃過一劫。

    台南市警第三分局指出，郭男在臉書看到大數據推薦的廣告，看到低價的麝香葡萄，初始不知道是詐騙，與自稱賣家的詐團歹徒談妥購買後，對方要求以超商的「賣貨便」交易，引導他點擊連結進行操作。

    郭男依指示操作，對方隨即以「下單失敗、未完成認證」為由，聲稱他的銀行帳戶遭凍結，接著要求匯款廿萬元協助解鎖，並以急迫語氣想引發郭男緊張，但郭男感覺交易過程有異，前往派出所諮詢真偽。

    員警唐仲亞了解後，向郭男說明詐騙集團常以低價商品吸引上鉤，再以不明連結導向假平台，最後用帳戶凍結或認證失敗等話術催促匯款，只是沒想到連麝香葡萄也成為詐騙話術；郭男聽後恍然大悟，感謝警方即時提醒。

    警方呼籲，網路購物應選擇具公信力的平台，若遇價格明顯偏低、要求點擊不明連結或以任何理由要求先匯款者，都可能是詐騙手法。民眾如遇疑似詐騙情形，請立即停止交易，撥打一六五反詐騙專線或就近向警方諮詢。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

