桃機三航廈62億工程爆弊案 前工程處長涉洩密起訴

桃機第三航廈新建工程採購標案，預算金額高達62億，2019年時任工程處長林文楨負責招標，涉洩密被起訴。（資料照）

桃園國際機場公司（桃機公司）辦理「桃園國際機場第三航廈新建工程」的本案採購標案，預算金額高達六十二億餘元，二〇一九年時任工程處長林文楨負責招標，竟洩漏標案內容讓特定廠商得標，案經調查局桃園市調查處移送桃園地檢署偵辦，檢察官認為林男所為，涉犯刑法公務員洩漏國防以外應秘密之文書罪嫌，將他提起公訴。

涉洩漏標案內容讓特定廠商得標

檢調追查指出，林文楨於二〇一九年六月六日「本案標案」開標前，向標案承辦人黃姓工程師取得招標文件，並與顏姓男子約定在桃機公司P4停車場交付檔案，由於該檔案並未含有單價，林再次向黃姓工程師索取含單價的招標文件後，二度交給顏男。

請繼續往下閱讀...

顏姓男子取得招標文件之後，即製作標單項目分析表，協助不知情的兩家廠商辦理共同投標事宜；兩公司因投標單的各工項投標金額及總價，更符合本案標案評選項目中佔廿％評分分數的「價格完整性及合理性」，於評選會議中以高於合格分數七十五分的七十六．一七得分，評定為最有利標，兩公司因而共同得標；案經調查人員查出涉有弊端，調查局桃園市調處以洩漏國防以外機密、圖利罪嫌移送檢方偵辦。

檢方偵查指出，雖然林文楨洩漏標案內容，但本案標案採最有利標，尚須進行開標、評選、議價及決標等程序，客觀上存在諸多變數，非他所能掌握或決定，認為不構成圖利罪嫌，而此部分與洩密罪具「想像競合的裁判上一罪關係」，因此不再另做不起訴處分。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法