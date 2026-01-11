基隆七堵疑延長線釀火警 女救父嗆昏重傷

延長線內銅線有短路跡證，研判使用不當釀災。（記者林嘉東翻攝）

基隆市七堵區百五街一處公寓三樓，昨天凌晨客廳突然冒煙，屋內有一對趙姓父女入睡中，趙女先被濃煙嗆醒，發現四周滿佈濃煙，趕緊衝出臥房叫醒父親，父女欲一起往起火的客廳方向跑，但遭濃煙包圍，均嗆昏倒在父親臥房門外，所幸消防分隊鐘趕抵，迅速撲滅火勢，進入火場搜尋將重傷的父女救出，送醫急救後送加護病房。

該棟五層樓公寓是在昨天凌晨一時許發生火警，基隆市消防局百福分隊獲報趕抵發現，濃煙正從三樓民宅廚房竄出，消防隊員控制火勢後，入內發現一對父女倒在臥房門口外走道，雙雙陷入昏迷，將二人救出。

五十二歲趙男與其廿六歲女兒因吸入過多濃煙，雖發現時失去意識，但經消防隊員初步急救及送醫逐漸恢復意識；趙女除吸入過多濃煙，氣管也被濃煙灼傷，二人救治後送加護病房觀察。

疑跑錯方向 致傷勢嚴重

參與救援的消防隊員指出，趙女被煙嗆醒後，先跑去叫醒還在睡覺的父親，但二人往外逃時跑錯方向，往起火的客廳方向跑，若往後陽台跑，或許二人傷勢不會這麼嚴重。火場調查科人員昨天上午勘驗火場，從火流方向研判，起火點位於客廳電視後面的延長線，從延長線絕緣體被燒光，延長線內銅線有短路跡證，初判是延長線使用不當釀災。

火調科代理科長黃日谷表示，基隆市消防局統計去年一整年共發生一一七件火災，起火原因以電器因素引發火警最多，其中延長線使用不當就佔了三成，提醒若發現延長線有發熱、破損、焦黑或使用過久，應立即更換，以免因老舊或用電過載引發火災。

基隆市消防局火調科人員勘驗百五街民宅火警，發現起火點位於客廳電視後面延長線，延長線內銅線有短路跡證，研判使用不當釀災。（記者林嘉東翻攝）

