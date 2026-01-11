為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    二航廈就索賄判關 林文楨尚未發監

    2026/01/11 05:30 記者張文川、謝武雄／綜合報導
    桃機第三航廈新建工程採購標案，預算金額高達62億，2019年時任工程處長林文楨負責招標，涉洩密被起訴。（資料照）

    時任桃園國際機場公司工程處處長林文楨，任內洩漏第三航廈標案內容被桃園地檢署依洩密罪嫌起訴；事實上這是一件查無對價關係的案外案，林男之前於第二航廈擴建工程變更設計等案中，已被查出是一名「貪污處長」，他向廠商收賄一八〇萬元並洩漏標案秘密，前年十月被最高法院判刑九年二月、褫奪公權五年定讞。

    不過，桃園地檢署襄閱主任檢察官黃榮德表示，林文楨雖判刑九年二月定讞，但高檢署仍未通知桃檢發監執行，所以他目前尚未發監服刑。

    該件判決書指出，桃園機場於二〇一六年辦理第二航廈擴建工程變更設計案，林文楨指示助理工程師吳俊宗（也被判刑三年八月定讞）向建設公司業者索賄，業者以水果禮盒夾藏現金，交付賄款給吳俊宗，吳再轉交給林。

    二審高等法院表示，原本林文楨與工程師吳俊宗，向業者索賄的金額高達六百萬元，工程變更設計完成後，業者透過中間廠商交付林文楨一八〇萬元、吳俊宗一一〇萬元賄款，因檢調於二〇一九年進行本案搜索，致來不及全數交付。

    銀行保險庫放130萬 供林領取

    此外，同年至二〇一八年間，林文楨還利用二航擴建、新建G4加油站、道面維護、新建機棚、三航廈站區土方及基礎工程等案，洩漏標案秘密以協助廠商得標，除了收錢，還接受廠商招待舉家赴琉球旅遊，甚至有業者備妥一百卅萬元，放在銀行保險箱內等著期約收賄的林男去領，但被檢調及時查扣。

    二審高等法院認定林的收賄行為有損官箴，破壞人民對公務機關的信賴，考量偵查時自白認罪，繳回一八〇萬元賄款，依職務行為收賄、期約收賄二罪將林合併判刑九年二月，另依三件洩密罪各處五月至六月徒刑得易科罰金，最高法院駁回上訴確定。

