為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    雖僅貼文 引發恐慌仍恐判關

    2025/12/26 05:30 記者邱俊福／台北報導
    林姓男子（右二）涉嫌在網路張貼恐嚇公眾訊息，被調查局台北市調查處拘提到案並送辦。（記者劉詠韻翻攝）

    林姓男子（右二）涉嫌在網路張貼恐嚇公眾訊息，被調查局台北市調查處拘提到案並送辦。（記者劉詠韻翻攝）

    男子張文在台北市隨機殺人釀成四死十一傷慘案，隨後網路上出現不少恐嚇貼文，檢、警、審等機關依犯罪類型，分依涉犯刑法恐嚇公眾罪，恐嚇危害安全罪及預備殺人等罪偵辦、羈押。為遏止後續效應擴大，造成民眾恐慌，檢方起訴的兩件個案，均建請法院從重量刑。

    檢火速起訴 建請從重量刑

    針對網路陸續出現的恐嚇貼文，執法單位組成專案小組全力查辦，刑事局科技犯罪中心分析案情，大都是針對捷運、機場等不特定多數人放話恐嚇，此部分依刑法第一五一條的恐嚇公眾罪法辦，條文規定以加害生命、身體、財產之事恐嚇公眾，致生危害於公安者，處二年以下徒刑。

    倘若針對特定個人或少數特定對象，則依刑法第三〇五條恐嚇危害安全罪法辦，條文規定以加害生命、身體、自由、名譽、財產之事恐嚇他人，致生危害於安全者，處二年以下徒刑。

    至於一名羅姓男子在網路社群和生存遊戲直播聊天室，發布要在餐廳、影城等地嗆殺千餘人等言論，法官認為他除了恐嚇公眾，還涉犯預備殺人罪，依此裁定羈押，此刑責亦為兩年以下徒刑。

    雖然觸犯上述罪責均非重罪，但易引發大眾或特定人恐慌，民眾看法與執法機關均認為應從重處罰，在當前氛圍下，即使他們當中的多數人只是透過網路嗆聲「亂講話」，仍有被判入獄之刑的可能。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播