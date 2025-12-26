雖僅貼文 引發恐慌仍恐判關

林姓男子（右二）涉嫌在網路張貼恐嚇公眾訊息，被調查局台北市調查處拘提到案並送辦。（記者劉詠韻翻攝）

男子張文在台北市隨機殺人釀成四死十一傷慘案，隨後網路上出現不少恐嚇貼文，檢、警、審等機關依犯罪類型，分依涉犯刑法恐嚇公眾罪，恐嚇危害安全罪及預備殺人等罪偵辦、羈押。為遏止後續效應擴大，造成民眾恐慌，檢方起訴的兩件個案，均建請法院從重量刑。

檢火速起訴 建請從重量刑

針對網路陸續出現的恐嚇貼文，執法單位組成專案小組全力查辦，刑事局科技犯罪中心分析案情，大都是針對捷運、機場等不特定多數人放話恐嚇，此部分依刑法第一五一條的恐嚇公眾罪法辦，條文規定以加害生命、身體、財產之事恐嚇公眾，致生危害於公安者，處二年以下徒刑。

倘若針對特定個人或少數特定對象，則依刑法第三〇五條恐嚇危害安全罪法辦，條文規定以加害生命、身體、自由、名譽、財產之事恐嚇他人，致生危害於安全者，處二年以下徒刑。

至於一名羅姓男子在網路社群和生存遊戲直播聊天室，發布要在餐廳、影城等地嗆殺千餘人等言論，法官認為他除了恐嚇公眾，還涉犯預備殺人罪，依此裁定羈押，此刑責亦為兩年以下徒刑。

雖然觸犯上述罪責均非重罪，但易引發大眾或特定人恐慌，民眾看法與執法機關均認為應從重處罰，在當前氛圍下，即使他們當中的多數人只是透過網路嗆聲「亂講話」，仍有被判入獄之刑的可能。

