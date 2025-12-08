台中高鐵特區藏毒品分裝場

台中市刑大查獲毒品咖啡包分 裝工廠，起出以動漫人物當包 裝的毒咖啡包3千多包。 （記者陳建志翻攝）

警方查獲毒品咖啡3千包 還盜綠巨人浩克圖案包裝

台中市警方接獲線報，有販毒集團看準烏日高鐵特區交通便利，承租社區大樓當掩護，進行毒品咖啡包「喵喵」的製造與分裝，暗中蒐證後持搜索票進行搜索，當場查獲製毒、銷售的譚姓男子，起出以綠巨人浩克等動漫英雄當包裝，含有第三級毒品甲基甲基卡西酮的毒品咖啡包三〇六七包、愷他命卅一包，以及分裝袋、電子磅秤等證物，依毒品罪嫌送辦，台中地檢署依法起訴。

販毒集團製毒、銷售主嫌起訴

台中市警局刑警大隊偵三隊隊長杜旻信表示，掌握情資有販毒集團利用交通便利的台中烏日高鐵特區承租環河路某社區大樓，進行毒品咖啡包的製造與分裝。

警方經深入追查後，報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，經暗中蒐證，發現主嫌譚姓男子（卅四歲）利用該大樓「四通八達、南來北往迅速到貨」的地緣優勢，將分裝場隱身在社區內，利用通訊軟體接單後，進貨毒品咖啡包原料，再分裝售出。

警方見時機成熟，持搜索票直搗藏身社區大樓的毒品分裝場，當場將譚嫌逮捕，現場並查獲含有第三級毒品甲基甲基卡西酮的毒品咖啡包三〇六七包、第三級毒品愷他命卅一包，以及分裝袋、電子磅秤等證物。

警方並發現，譚嫌特別以印有時下流行的動漫綠巨人浩克等角色當精美包裝袋進行分裝，企圖吸引年輕族群並掩人耳目。全案依毒品罪嫌移請台中地檢察署偵辦，偵結後依毒品罪嫌起訴，目前由台中地院審理中。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

