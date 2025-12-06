小紅書平台教鑽漏洞來台 恐危國安

知名律師陳振瑋等五人，涉嫌以不實行程、職證助可疑中國人士入境。 （資料照）

去年逾一萬三千人次被拒入境

自前年八月二十八日起，恢復中國籍人士可來台從事短期商務交流活動，就開始有不少中國籍業者結合台灣不肖旅遊業者，組成非法代辦集團。據移民署統計，去年藉商務、參展等名義申請來台的中國遊客，有一萬三千七百五十人次被發現異常，遭拒絕入境。

不少中國代辦甚至在社群平台例如小紅書，教導中國遊客如何假借商務簽證來台，雖說多數是來台旅遊或看演唱會，但極可能也有動機可疑人士循此方式入境，這些人在台期間行蹤隱密，成為危及國安的危險因子。

移民署北區事務大隊新北市專勤隊今年七月，就查到中國籍張姓男子，自前年起聯手台灣旅遊業者組成代辦，涉透過變造文件等方式，假借商務交流名義，協助中國人士非法來台。

新北專勤隊調查，張男是在「小紅書」張貼「一起去台灣」宣傳影片打廣告，他向中國遊客宣稱可辦理「一年無限次往返」的商務簽證，引誘中國人委託辦理，一人收取高達一萬五千至四萬四千元不等的代辦費，另索取五萬元保證金，相較政府官方的六百元規費，暴利達六十倍。

張男甚至偽造移民署繳費收據，向中國遊客誆稱遭移民署罰款，無法全額退費，藉此再行牟利。

60倍暴利 還偽造罰單牟利

據了解，因小紅書有大量以旅遊為主題的內容，吸引眾多中國背包客使用，移民署也發現有中國仲介透過小紅書攬客。雖說移民署收到申請，都會調查申請人是否有特定黨政軍背景、申請行程有無符合等來審查，仍難以排除有漏網之魚。

以新北市專勤隊七月查到的案子為例，張男協助非法來台的中國籍人士逾百名，這些中國籍人士來台後去了哪裡，都難以掌握，成為台灣國安漏洞。

