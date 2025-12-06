為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    小紅書平台教鑽漏洞來台 恐危國安

    2025/12/06 05:30 記者鄭景議／台北報導
    知名律師陳振瑋等五人，涉嫌以不實行程、職證助可疑中國人士入境。 （資料照）

    知名律師陳振瑋等五人，涉嫌以不實行程、職證助可疑中國人士入境。 （資料照）

    去年逾一萬三千人次被拒入境

    自前年八月二十八日起，恢復中國籍人士可來台從事短期商務交流活動，就開始有不少中國籍業者結合台灣不肖旅遊業者，組成非法代辦集團。據移民署統計，去年藉商務、參展等名義申請來台的中國遊客，有一萬三千七百五十人次被發現異常，遭拒絕入境。

    不少中國代辦甚至在社群平台例如小紅書，教導中國遊客如何假借商務簽證來台，雖說多數是來台旅遊或看演唱會，但極可能也有動機可疑人士循此方式入境，這些人在台期間行蹤隱密，成為危及國安的危險因子。

    移民署北區事務大隊新北市專勤隊今年七月，就查到中國籍張姓男子，自前年起聯手台灣旅遊業者組成代辦，涉透過變造文件等方式，假借商務交流名義，協助中國人士非法來台。

    新北專勤隊調查，張男是在「小紅書」張貼「一起去台灣」宣傳影片打廣告，他向中國遊客宣稱可辦理「一年無限次往返」的商務簽證，引誘中國人委託辦理，一人收取高達一萬五千至四萬四千元不等的代辦費，另索取五萬元保證金，相較政府官方的六百元規費，暴利達六十倍。

    張男甚至偽造移民署繳費收據，向中國遊客誆稱遭移民署罰款，無法全額退費，藉此再行牟利。

    60倍暴利 還偽造罰單牟利

    據了解，因小紅書有大量以旅遊為主題的內容，吸引眾多中國背包客使用，移民署也發現有中國仲介透過小紅書攬客。雖說移民署收到申請，都會調查申請人是否有特定黨政軍背景、申請行程有無符合等來審查，仍難以排除有漏網之魚。

    以新北市專勤隊七月查到的案子為例，張男協助非法來台的中國籍人士逾百名，這些中國籍人士來台後去了哪裡，都難以掌握，成為台灣國安漏洞。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播