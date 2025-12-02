繼承遺產受侵害可依民法主張權益／律師：可訴請應繼分或特留分裁判

律師建議繼承遺產受侵害時，可依民法規定依法主張權益。（資料照）

新竹縣傳出長輩生前未分配遺產，導致兒子不滿姊姊插手處理遺產分配不公，竟懷恨預謀殺害姊姊全家人的人倫慘劇，資深律師錢炳村根據多年實務經驗表示，長輩生前有無預留遺囑，身後有不同的處理方式，民法有詳盡的規定，子孫依法主張權益，就不會出問題。

在沒有遺囑的情況下，民法第一一三八條規定，遺產繼承人除配偶外，順序為一、直系血親卑親屬。二、父母。三、兄弟姊妹。四、祖父母。

民法第一一四四條規定，配偶有相互繼承遺產之權，其應繼分與直系血親卑親屬同為繼承時，其應繼分與他繼承人平均。與父母或兄弟姊妹同為繼承時，其應繼分為遺產二分之一。與祖父母同為繼承時，其應繼分為遺產三分之二。無第一至第四順序繼承人時，其應繼分為遺產全部。

如果長輩有預留遺囑，繼承人的特留分依民法第一二二三條規定：直系血親卑親屬特留分為其應繼分二分之一。父母特留分為其應繼分二分之一。配偶特留分為其應繼分二分之一。兄弟姊妹特留分為其應繼分三分之一。祖父母特留分為其應繼分三分之一。

錢炳村表示，如果繼承人認為自己的權益遭受侵害，可用應繼分或特留分來檢視，必要時訴請法院裁判，就可以充分維持自身權益。

