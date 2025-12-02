為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    繼承遺產受侵害可依民法主張權益／律師：可訴請應繼分或特留分裁判

    2025/12/02 05:30 記者蔡彰盛／新竹報導
    律師建議繼承遺產受侵害時，可依民法規定依法主張權益。（資料照）

    律師建議繼承遺產受侵害時，可依民法規定依法主張權益。（資料照）

    新竹縣傳出長輩生前未分配遺產，導致兒子不滿姊姊插手處理遺產分配不公，竟懷恨預謀殺害姊姊全家人的人倫慘劇，資深律師錢炳村根據多年實務經驗表示，長輩生前有無預留遺囑，身後有不同的處理方式，民法有詳盡的規定，子孫依法主張權益，就不會出問題。

    在沒有遺囑的情況下，民法第一一三八條規定，遺產繼承人除配偶外，順序為一、直系血親卑親屬。二、父母。三、兄弟姊妹。四、祖父母。

    民法第一一四四條規定，配偶有相互繼承遺產之權，其應繼分與直系血親卑親屬同為繼承時，其應繼分與他繼承人平均。與父母或兄弟姊妹同為繼承時，其應繼分為遺產二分之一。與祖父母同為繼承時，其應繼分為遺產三分之二。無第一至第四順序繼承人時，其應繼分為遺產全部。

    如果長輩有預留遺囑，繼承人的特留分依民法第一二二三條規定：直系血親卑親屬特留分為其應繼分二分之一。父母特留分為其應繼分二分之一。配偶特留分為其應繼分二分之一。兄弟姊妹特留分為其應繼分三分之一。祖父母特留分為其應繼分三分之一。

    錢炳村表示，如果繼承人認為自己的權益遭受侵害，可用應繼分或特留分來檢視，必要時訴請法院裁判，就可以充分維持自身權益。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播