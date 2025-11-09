假投資詐團 改走公益活動路線

詐團以公益健走之名，在網路下廣告，吸引民眾拿獎金，再用投資虛幣詐騙。（取自網路）

防廣告被下架 魚目混珠騙愛心

由於假投資詐騙犯行大都透過網路社群媒體投放廣告，此一管道成為打詐機關重點反制對象，一發現就要求業者下架，違者開罰。假投資詐團發覺投放廣告日益困難，近期開始出現公益或具主題性的魚目混珠廣告，比如舉辦親子等各種活動、夏令營，成立寵物、植物交流園地、素食推廣、送貨員招募等社群名義，誘使加入特定LINE群組，再逐步引導至投資詐騙，令民眾防不勝防。

誘加入群組 再騙投資

刑事警察局分析，自詐欺犯罪危害防制條例（詐防條例）通過立法後，詐團為免廣告遭平台下架，PO網的假廣告樣態，開始偽裝各種生活主題，不再侷限於「高獲利、穩賺不賠」的投資訊息。過去冒名財經及企業人士介紹投資等手法，現今會變成「贈書」、「公益」、「AI診股」等名義，意圖吸引愛書、熱愛公益或追求運用AI新科技人士注目，甚至假冒知名人士贈書，進行釣魚，最終都是為讓民眾掉入投資詐欺陷阱。

目前常出現的類型，包括「假借送貨員招募」，宣稱高薪短期工作，要求加LINE詳談，慢慢引導進行投資或吸收成為車手；「親子活動、夏令營」，假借免費體驗或限量特價活動，誘使家長加入LINE群組，藉機騙取個資與推薦投資方案；「寵物、植物交流、美食等特定興趣為誘餌」，建立虛假社群關係後，再遂行誘騙掏錢投資。

入群談投資 就要小心

此外，假投資廣告最常使用的臉書管道，也逐漸轉移到Threads網路社群。警方提醒民眾，不論看到何種廣告，只要最後引導加入其LINE群組，群組內有人引誘投資，就要提高警覺，小心掉入詐團陷阱，成為待宰肥羊。

詐防條例施行後，網路廣告平台業者須負起防詐責任，不得刊登詐騙廣告，並應建立防詐管理機制、主動揭露廣告資訊，若平台發現或被告知詐騙廣告，必須在一定時間內移除或下架，否則將被開罰，因此過去一眼便可看出的假投資廣告，容易遭直接下架，詐團為此開始推出偽裝廣告，讓網路平台無法輕易認定是詐騙，也沒有相關罰則與下架的時間限制。

