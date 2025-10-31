借竅驅魔釀1死1瞎13傷 首腦聖師判5年7月

「中華白陽四貴靈寶聖道會」設在南投國姓鄉長豐村山區的道場，平時大門深鎖，一般人難以進入。（民眾提供）

法號「聖師」的女子林欣月成立「中華白陽四貴靈寶聖道會」，卻假藉「借竅驅魔」毆打信徒，造成方姓女子喪命、張姓女信徒眼瞎，還有十三名信徒被打傷。台中地院審理近五年，昨依傷害致死等罪判林欣月五年七月徒刑，另有九名幹部各判一年四月至五年十月不等徒刑。

中檢起訴指出，林欣月（原名林昭治）二〇〇八年成立「中華白陽四貴靈寶聖道會」，會內設有「三才」專司打手，對於不服從指令者，假藉借竅驅魔，指示余姓總道師及三才對信徒語言謾罵、肢體拉扯，腳踹痛毆。

設「三才」打手 對付不聽令者

二〇一九年三月間，廿六歲方姓女子在中國廣西道場，因多次對林不恭敬，質疑林的領導自主性太強，林斥責她野心很大、慾望熾盛想當女王，指示三才施暴，過程中要她躺在地上，腳踩踏其胸部及腹部，導致肝臟破裂，送醫前宣告死亡。

此外，七十多歲張女於二〇一七年八月加入該團體，在南投道場質疑林的領導已偏離正道，林於二〇一九年五月要求張辦台胞證，準備帶到中國廣西道場修理，張女不想去，台胞證遲遲辦不出來，結果被打得兩眼失明；另有十三名信徒不聽從管教被打傷，其中有六名兒童。

林欣月百萬交保 審理5年宣判

中檢於二〇二〇年一月依組織犯罪、傷害致死、傷害致重傷等罪嫌起訴林女等十人。移審台中地院審理後，中院於二〇二〇年十二月裁定林欣月一百萬元交保，此後經近五年審理，昨天終於宣判，林女獲判五年七月徒刑，九名幹部各一年四月至五年十月不等徒刑，可上訴。

中華白陽四貴靈寶聖道會除二〇一九年發生打死人事件，二〇二三年該團體在大里區的道場，也傳出游姓女信徒疑遭三才持拍痧板活活打死，檢警再度起訴涉案的林姓雙胞胎姊妹等六人，不過台中地院去年十一月判決六人無罪，此案已上訴高等法院台中分院審理。

