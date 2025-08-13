為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    盜伐柚木獲利21萬／2山老鼠 罰金＋賠償近2千萬

    屏東2山老鼠盜伐柚木獲利21萬，2人遭判刑，並面臨巨額罰金和賠償金。圖為示意圖。（資料照）

    屏東2山老鼠盜伐柚木獲利21萬，2人遭判刑，並面臨巨額罰金和賠償金。圖為示意圖。（資料照）

    2025/08/13 05:30

    〔記者鮑建信／高雄報導〕屏東李姓、劉姓山老鼠，涉嫌盜伐柚木轉賣，報酬共廿一萬元，均被高等法院高雄分院判刑一年四月至一年八月不等，各併科罰金八百廿五萬元，橋頭地院還判決兩人連帶民事賠償一百七十二萬元，相當罕見。

    兩人判刑一年四月至一年八月

    據了解，被告李男、劉男與陳姓男子（死亡）共謀，打算在屏東林管處轄區旗山事業區第五十七林班地，盜伐珍貴樹木轉賣牟利，經前往現場勘驗，確認地點和柚木，涉嫌僱用不知情吳姓、余姓男子等五人分別（均不起訴確定）負責砍伐、載運、開挖等工作。

    二○一九年四月初，李等人砍伐十五株柚木，共二萬二千二百四十公斤，戴往台南市以每公斤廿六元價格，賣給許姓業者，不法獲利五十七萬五千元，扣除陳男報酬和僱人工資等費用，李、劉只拿到十二萬五千元和九萬元。

    同月廿日，李等人又在原地盜伐九株柚木，運往高雄市美濃區獅山街藏放之際，因前次盜伐行為，經警方辦案人員發現後，調閱監視器擴大追查，並起出尚未出售的柚木。

    高雄高分院調查後，依違反森林法罪論處，李和劉仍然分別判處一年八月和一年四月有期徒刑。

    由於李等二次盜伐柚木，造成一百六十五萬元損失，依法併科五倍以上、十倍以下罰金，合議庭以最低的五倍核算，總計八百廿五萬元。

    此外，屏東林管處另提起附帶民事賠償，橋頭地院判決李、劉要連帶賠償一百七十二萬元，民、刑事部分均可上訴。

