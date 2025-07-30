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    高檢署攜手4大超商 3防線打詐 小白單須揭露收款廠商資訊

    高檢署邀集經濟部及統一、全家、萊爾富、OK四大超商業者開會，研擬打詐防線。（高檢署提供）

    高檢署邀集經濟部及統一、全家、萊爾富、OK四大超商業者開會，研擬打詐防線。（高檢署提供）

    2025/07/30 05:30

    〔記者王定傳／台北報導〕近年來詐團頻繁利用超商條（代）碼支付與物流服務作為詐騙工具，高檢署邀集經濟部及「統一、全家、萊爾富、OK」四大超商業者開會，研擬多項措施，打造「事前預防、事中斷絕、事後精進」三道防線，除與超商建立條碼與物流資料查詢及通報窗口，必要時啟動延遲撥款、暫停交易、攔截包裹等機制，盼提升查緝效率，及建構安全的超商交易與物流環境。

    建立條碼與物流資料查詢窗口

    必要時啟動延遲撥款、攔截機制

    高檢署希望超商代碼支付，要跟有登錄能量的第三方支付業者合作，且「小白單（正式繳納憑據）」須揭露收款廠商資訊等。

    四大超商具體作為包括，統一超商針對ibon繳費設有「拉單預警簡訊、條碼有效期限縮至十分鐘」等功能，「賣貨便與安心取」平台以簡訊、彈跳視窗宣導防詐知識，並提供即時申訴與退款機制，迄今累計申訴達十五萬件，每月挽回財損千萬元。

    全家導入繳費與遊戲點卡交易防詐警示、儲值金額上限等措施，並簡化爭議包裹退貨申請流程，從前年至今年五月達十三萬五千件，退款一點二億元。

    萊爾富透過繳費平台警語、門市即時簡訊警報與即時代收金額控管等方式，及時提醒消費者，並建置申訴管道與詐騙訂單攔截處理機制，自去年至今共受理貨到付款詐騙申訴三四九件，挽回財損近五十萬元；OK超商則在繳費單據及KIOSK機台揭露收款廠商等防詐資訊，一旦發現可疑交易，亦可透過客服攔截包裹或拒絕送達。

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