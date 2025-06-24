間諜APP 遠端洗劫星馬人帳戶 檢破跨國詐團起訴4嫌 查扣2千萬資產

假APP「銘羊天下」誘騙星馬等國被害人下載，遠端遙控竊取被害人手機內及銀行帳戶資料，將帳戶存款提領一空。（記者蔡清華翻攝）

2025/06/24 05:30

〔記者蔡清華／高雄報導〕男子蔡尚勳等人組跨國詐團，誘騙星馬等國被害人下載已被植入間諜軟體的假APP「銘羊天下」，遠端遙控竊取被害人手機內及銀行帳戶資料，將帳戶存款提領一空，全案經台、星、馬三國聯手破獲，橋頭地檢署依加重詐欺、洗錢罪，起訴蔡尚勳等四名詐團幹部，查扣兩千多萬元資產。

假扮電商賣家 誘騙下載假APP

李榮騰與蔡尚勳等四人組跨國詐團，在高雄及澎湖架設機房，由成員在網路假扮電商賣家，透過社群軟體刊登廣告，誘騙新加坡、馬來西亞被害人，利用WhatsApp通訊軟體聯繫後，要求被害人下載已被植入間諜軟體的「銘羊天下」APP以利消費，詐團便可從後台掌握被害人手機資訊。

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要求用網銀轉帳 帳戶提領一空

詐團再進一步要求被害人使用網銀轉帳，經登入手機的假網路銀行網站或假APP，詐團便可取得被害人的網銀帳密等資料，並可遠端操控被害人手機，將款項提領一空。

一名新加坡被害人被騙了台幣四百九十五萬元，該國警方跨海請求台灣協助，橋檢與警方專案小組，陸續逮捕蔡尚勳、謝國楨、吳泓陞、陳詠伶等四名詐團幹部，並查扣價值兩千萬元房產及虛擬貨幣。

全案經橋檢偵結，以電腦製作不實財產權得喪變更紀錄取財、三人以上犯加重詐欺、無故以電腦程式干擾他人電腦相關之電子設備及洗錢等罪嫌，對蔡尚勳等人提起公訴，並具體求刑八年，並對在逃主嫌李榮騰發布通緝。

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