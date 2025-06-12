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    詐團境外洗錢5.4億 現鈔包裹寄奈國 再買虛幣匯回台

    新北檢警查獲跨國虛擬幣假投資詐騙集團，圖為奈及利亞男子Kelvin外出處理贓款。（記者吳仁捷翻攝）

    新北檢警查獲跨國虛擬幣假投資詐騙集團，圖為奈及利亞男子Kelvin外出處理贓款。（記者吳仁捷翻攝）

    2025/06/12 05:30

    〔記者吳仁捷／新北報導〕成立夏和公司、營業規模龐大的虛擬貨幣交易商李東昇，實則是招攬假投資泰達幣（USDT）的詐騙集團首腦，他還透過外籍同夥Kelvin，罕見地將大批現金藏在貨物包裹和報廢車中，運到西非國家奈及利亞，再由共犯購買虛幣洗錢匯回台灣。新北檢警陸續逮捕李男、Kelvin等廿人，掌握該集團詐騙、洗錢金流高達台幣五億四千萬元（一千七百四十萬顆泰達幣），將全案依加重詐欺、洗錢及違反銀行法等罪法辦。

    疑與非洲洗錢網配合 共組跨國詐團

    檢警追查，廿八歲李男的手下核心成員，有卅八歲竇女與其卅歲男友Ｋ男，Ｋ男落網後，警方發現他是持莫三比克籍Ｆ男的護照入境，已將李男等人收押偵辦。

    竇女原是電子廠技術員，被李男吸收加入詐團，她與Ｋ男同居在新北市林口豪宅，兩人擔任詐團操盤手及贓款轉運手；警方追查研判，Ｋ男不排除是非洲洗錢網派來與李男配合、共組跨國詐團的要角。

    帳戶設境外交易所 取證不易難查緝

    檢警追查，Ｋ男等人購買報廢車、廢料或零件等作為偽裝，將詐團水房的巨額現金夾藏在報廢車內運回奈國，或藏在廢料、零件包裹內快遞寄回奈國；同夥收貨之後，將報廢車等物轉賣，現金則購買虛幣轉入電子錢包，再由台灣同夥收幣完成洗錢，金流完全不經過銀行管道。

    據了解，詐團將電子錢包加密、帳戶設在境外交易所，造成取證不易及增加查緝難度，檢警正積極破解偵辦中。

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