為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    司法院廳、處長 人事大調動

    曾審理前總統陳水扁、馬英九司法案件的高等法院法官吳定亞，內定接任司法院發言人。（資料照）

    曾審理前總統陳水扁、馬英九司法案件的高等法院法官吳定亞，內定接任司法院發言人。（資料照）

    2025/06/11 05:30

    辦過扁馬 吳定亞任發言人

    〔記者楊國文／台北報導〕司法院因應多項首長人事異動，內定曾審理前總統陳水扁、馬英九司法案件的高等法院法官吳定亞接任司法院發言人，另由士林地院庭長許碧惠接任素有「大法官幕僚長」稱號的憲法法庭書記廳廳長，最高行政法院法官蔡如琪則調任人事處長，預定八月底接任新職，司法院指出，由於相關人事案仍在行政作業中，目前無法證實；另外，高院法官吳祚丞前天已接任司法行政廳廳長。

    許碧惠接「大法官幕僚長」

    備受矚目的司法院發言人一職，屬意有「帥哥法官」之稱的高院法官吳定亞接任。吳具有美國波士頓大學法研所、台大法研所雙碩士學位，曾在北院法官時期擔任前總統馬英九特別費案的受命法官，也是前總統陳水扁國務機要費案的陪席法官，是少數辦過兩位總統的法官，亦曾調任司法行政廳辦事法官，行政能力受肯定，歷練完整。

    蔡如琪則調任人事處長

    蔡如琪曾任台北地院法官、智財法院法官，曾審理過國民黨不當黨產案、華航國安私菸等矚目案件，是首位行政法院法官出身的人事處長，至於許碧惠因裁判品質佳，甚受肯定，個姓溫和、圓融，被認定是接任憲法法庭書記廳長適任人選。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播