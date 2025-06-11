司法院廳、處長 人事大調動

曾審理前總統陳水扁、馬英九司法案件的高等法院法官吳定亞，內定接任司法院發言人。（資料照）

2025/06/11 05:30

辦過扁馬 吳定亞任發言人

〔記者楊國文／台北報導〕司法院因應多項首長人事異動，內定曾審理前總統陳水扁、馬英九司法案件的高等法院法官吳定亞接任司法院發言人，另由士林地院庭長許碧惠接任素有「大法官幕僚長」稱號的憲法法庭書記廳廳長，最高行政法院法官蔡如琪則調任人事處長，預定八月底接任新職，司法院指出，由於相關人事案仍在行政作業中，目前無法證實；另外，高院法官吳祚丞前天已接任司法行政廳廳長。

許碧惠接「大法官幕僚長」

備受矚目的司法院發言人一職，屬意有「帥哥法官」之稱的高院法官吳定亞接任。吳具有美國波士頓大學法研所、台大法研所雙碩士學位，曾在北院法官時期擔任前總統馬英九特別費案的受命法官，也是前總統陳水扁國務機要費案的陪席法官，是少數辦過兩位總統的法官，亦曾調任司法行政廳辦事法官，行政能力受肯定，歷練完整。

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蔡如琪則調任人事處長

蔡如琪曾任台北地院法官、智財法院法官，曾審理過國民黨不當黨產案、華航國安私菸等矚目案件，是首位行政法院法官出身的人事處長，至於許碧惠因裁判品質佳，甚受肯定，個姓溫和、圓融，被認定是接任憲法法庭書記廳長適任人選。

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