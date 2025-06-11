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    安居緝毒專案 查獲15.6噸毒品

    行政院長卓榮泰昨出席安居緝毒專案記者會，巡視各單位所查獲的毒品。（記者田裕華攝）

    行政院長卓榮泰昨出席安居緝毒專案記者會，巡視各單位所查獲的毒品。（記者田裕華攝）

    2025/06/11 05:30

    〔記者王定傳、楊國文／台北報導〕高檢署統合檢察、調查、警察、海巡、憲兵、關務等六大緝毒系統，於三月十日至四月十八日執行第十二波「安居緝毒專案」，強力掃蕩毒品，成果豐碩，共查獲毒品嫌疑人數三七二六人，其中製造、運輸、販賣毒品一一八○人；查扣包括最大宗依托咪酯三百公斤等各級毒品共一萬五六七三公斤，破獲製毒工廠、分裝場、植栽場共一五一座。

    高檢署昨在財政部關務署舉行「一一四年第十二波安居緝毒專案發布記者會」，行政院長卓榮泰到場慰勉緝毒人員辛勞，並要求溯源斷根，法務部長鄭銘謙、財政部長莊翠雲、檢察總長邢泰釗等首長均應邀與會。

    依托咪酯類、彩虹菸列重點

    高檢署指出，獲悉依托咪酯類新興二級毒品及含第三級毒品α-PiHP成分的彩虹菸有增加警訊後，立即將依托咪酯類新興毒品、彩虹菸列查緝重點，統合六大緝毒系統從源頭加強查緝運輸、製造、販賣，另也加強查緝各級製毒工廠、網路販毒等犯罪。

    高檢署統計，這次緝毒專案，除查扣各級毒品重達一萬五六七三公斤等成果外，聚焦查緝依托咪酯類新興毒品與對青少年危害極大的彩虹菸，也有亮麗成績，查獲製造、運輸、販賣依托咪酯類新興毒品被告達六三一人，查扣依托咪酯類新興毒品重達三六四公斤、工廠與分裝場高達一二二處，亦查扣彩虹菸五萬一六一五支。

    高檢署整合六大緝毒系統，昨舉行記者會展示緝毒成果。（記者田裕華攝）

    高檢署整合六大緝毒系統，昨舉行記者會展示緝毒成果。（記者田裕華攝）

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