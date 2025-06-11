史上最大愷他命海上走私 滿瑞富船長6人起訴

檢警從滿瑞富號查扣超過1.6公噸的毒品，裝滿整輛車。（記者黃美珠攝）

2025/06/11 05:30

〔記者黃美珠／新竹報導〕基隆籍漁船「滿瑞富號」船長陳俊雄涉嫌在三月底夥同兩名印尼籍漁工與陳男等三名金主，共同利用漁船走私超過一．六公噸的愷他命和甲基安非他命，黑市價約十六億七千萬元，新竹地檢署依運輸毒品、懲治走私條例等罪嫌起訴在押的陳俊雄等六人。

走私1.6公噸毒品 黑市價16.7億

新竹地檢署表示，本案是我國治安史上海上破獲走私愷他命成品最大宗，檢察官沈郁智指揮警方、海巡署共同偵破，共查扣一五一四包毛重共一六二五．八公斤的愷他命，與廿包毛重共廿二．五公斤的甲基安非他命。

請繼續往下閱讀...

檢方調查，陳俊雄和陳、邱、周三名金主合謀，由周男當人頭買下「滿瑞富號」漁船，陳俊雄擔任船長，陳俊雄三月廿一日帶著大西、蘇亨利等船員從基隆八斗子漁港出海，查緝人員監控船在東沙島東南方外海，跟不明人士接頭，以茶葉為包裝，總共搬運了五十二袋麻布袋上船，就是總重一．六公噸毒品。

跟不明人士接頭 搬52麻布袋上船

四月三日下午一點，「滿瑞富號」行經新竹南寮漁港外一．五浬處時，由海巡人員攔檢查獲。

檢警說，愷他命既是毒品的「成品」，也是毒品的「原料」，近年的新興混合毒品像毒咖啡包、彩虹菸、喪屍煙彈等，都是以愷他命為原料混合其他轉做而成，因此毒品市場需求相對較多。安非他命黑市價每公克近兩千元，愷他命每公克則有近千元的行情，合計這次緝毒成果換算黑市價格約十六億七千萬元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法