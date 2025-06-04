宜蘭88歲無照翁 逆上國五連環撞 長者駕車又出事 雪隧出口大驚魂

88歲黃姓老翁無照駕車，逆向上國道五號南向車道，造成3車連環車禍。（民眾提供）

2025/06/04 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕又是長者駕車出事！宜蘭縣八十八歲黃姓老翁無照駕車，昨天近午從頭城宜四線南下出口匝道，逆向開上國道五號南向車道，剛出雪隧的轎車駕駛見狀緊急煞車，遭後方車輛追撞，再推撞老翁轎車，造成三車連環車禍，所幸無人傷亡，老翁涉嫌公共危險罪被送辦。

事發當下，黃姓老翁駕駛黑色轎車要從頭城返回羅東住家，由宜四線出口匝道逆向開到國五。行車紀錄器畫面顯示，黃翁的轎車駛入國五後，往中間車道開，先遇到兩輛南下急駛而過的小貨車，所幸都被驚險閃過。

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3車追撞 幸無人傷亡

老翁稱跟車時誤上國道

緊接著，一輛紅色轎車剛出雪隧，發現老翁的黑色轎車迎面而來，駕駛趕緊煞車停在國五南向廿九．六公里處，但後方白色轎車來不及反應直接撞上，被撞的紅車再推撞逆向黑色轎車，三車連環撞，一度導致現場行車大亂，白車副駕駛座因安全氣囊爆開，乘客耳鳴暈眩不適，所幸送醫後已無大礙。三車駕駛均無酒駕，排除酒後肇事。

據了解，黃翁原本領有駕照，後來因與人發生車禍被吊銷，就未再重考。被問到為何開車上國五？黃翁供稱，只是外出買個東西圖方便，卻在跟車時誤上高速公路，詳細事發過程，推說「全忘了」。

警方表示，依道路交通管理處罰條例，黃翁無照駕車可處六千元以上兩萬四千元以下罰鍰，逆向國道處六千元以上三萬六千元以下罰鍰，因觸犯公共危險罪，全案將函送宜蘭地檢署偵辦。

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