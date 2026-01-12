為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    白宮突宣布「天佑美軍」 五角大廈披薩指數飆升

    2026/01/12 09:43 即時新聞／綜合報導
    「五角大廈披薩指數」在美東時間11日下午4點左右飆漲。（法新社）

    伊朗抗議潮持續擴大，美國總統川普近日曾威脅伊朗政權，若是對平民動用武力，美國將予以打擊。而在此敏感時刻，美國白宮在美東時間11日下午突然在社群發文寫道「天佑美軍、天佑美國」，同時「五角大廈披薩指數報告」顯示，美國國防部周邊有多家披薩店客流量高於平均，意外引人聯想。

    白宮11日下午在「X」貼出圖文，白宮表示：「有3件事要說，天佑美軍部隊、天佑美國，而我們才正要開始。」文末還搭配美國國鳥「白頭海鵰」的顏文字，照片則是川普配上「讓美國再次偉大」的斗大標語。

    與此同時，被外界視為美軍疑似有大動作前夕的「五角大廈披薩指數」（Pentagon Pizza Report）也有動靜，專門追蹤披薩指數的X帳號「五角大廈披薩指數報告」（@PenPizzaReport）指出，截至美東時間11日下午4點16分，國防部附近有多家披薩店都表示店內客流量高於平均。時至晚間6點34分，平均客流量高於平均的披薩店數量有所下降。

    「五角大廈披薩指數」一詞源於1990年代初，「披薩指數」一直被視為美國國防部可能加班的典型指標，往往意味著重大軍事行動即將展開。

