現金裝旅行袋放商場門口 合庫行員台大醫院收款 387萬被摸走

犯嫌拿走鉅款後徒步前往搭公車。（記者王冠仁翻攝）

2025/06/02 05:30

〔記者王冠仁／台北報導〕合作金庫銀行六十四歲殷姓行員，負責收取台大醫院營收款項再存入銀行。上月廿九日他收取三八七萬元後，將錢放在隨身旅行袋，再去商場辦公室要收其他款項；他進入辦公室前，不知為何，卻將旅行袋放在商場門口走廊處，一分鐘就遭人偷走。由於全案疑點重重，警方不排除各種可能，現正全力追緝犯嫌下落。

全案疑點重重 不排除與犯嫌勾串可能

警方調查，殷姓行員平時收取的款項有兩部分，分別是掛號費與商場營收；上月廿九日早上十一時許，他先到台大醫院出納組收取三八七萬元，再到位於常德街的台大醫院西址商場辦公室，要收取美食街、商場等營收款；他進入辦公室前，卻將裝有百萬現金的旅行袋放在商場門口走廊處，隨即遭人拿走。

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根據監視器畫面，當時有一名男子在場埋伏，他見到殷放下旅行袋，隨即拿走。該名男子身穿黑衣黑褲，得手後徒步到中山南路公車站搭公車，刻意以現金付車資，隨後在南昌公園下車，還刻意徒步繞路製造斷點。

犯嫌犯案後頻製造斷點 顯見預謀犯案

據悉，殷發現錢被拿走，先找台大醫院駐衛警幫忙報警，一個多小時後，再到派出所製作筆錄。他過去似乎都是先把掛號費款項放入旅行袋，再到商場辦公室收款；他還稱過往都將旅行袋放在商場門口，並非此次刻意為之。

警方說，犯嫌明顯知道旅行袋中有現金，且犯案後頻頻製造斷點，顯見預謀犯案；目前尚無法完全排除殷與犯嫌勾串的可能性，將待犯嫌落網後進一步釐清。

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