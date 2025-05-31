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    台馬合作破103公斤安毒

    刑事警察局與馬來西亞警方合作在馬國吉隆坡市Brickfields區的這棟大樓內，搗破製毒工廠。（記者邱俊福翻攝）

    刑事警察局與馬來西亞警方合作在馬國吉隆坡市Brickfields區的這棟大樓內，搗破製毒工廠。（記者邱俊福翻攝）

    2025/05/31 05:30

    〔記者邱俊福／台北報導〕刑事警察局與馬來西亞警方合作搗破一起安毒工廠案，毒梟涉嫌從中國進口安非他命原料進入馬國後，在吉隆坡市Brickfields區一棟大樓內，偷偷研製安毒，經刑事局國際科與馬國警方共組專案小組，進行監控及交換情資下，一舉搗破該製毒工廠，逮捕饒姓、許姓二名台籍嫌犯，查扣市價約二三○○萬元的液態安非他命一○三公斤，目前二人羈押於馬國肅毒局，正持續追查共犯中。

    從中國進口原料進大馬

    2台男在吉隆坡落網

    刑事局國際科調查，卅歲饒男與卅五歲許男皆是國內毒品人口，許男另有販毒前科，二人於本月中旬一起搭機前往馬國。馬國肅毒局近期接獲檢舉，該公寓內出入分子複雜，都是台籍人士，馬方通報我刑事局進一步清查，進而鎖定饒男、許男等人涉入此案，案經馬國警方監控蒐證後，認定該處是製毒工廠，毒品原料來自中國。

    警方專案小組於本月二十八日前往查緝，當場逮捕饒、許二人，起獲安非他命液體一○三公斤、電子煙彈九十五個，同時查扣燃燒瓶、電子秤、塑膠封口機、電子攪拌器等製毒生產線工具及相關設備。

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