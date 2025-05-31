吸毒母不同意兒出養 舅哭整路 打動法官裁准變爸

吸毒的母親反對出養親生兒，但舅舅落淚說出陪伴過程，外甥也認同舅舅扮演父親的角色，法官動容裁准收養。（記者王捷攝）

2025/05/31 05:30

〔記者王捷／台南報導〕台南地方法院處理一件舅舅收養未成年外甥的案例，被收養人的生母雖因吸毒入獄，但不願斷絕母子關係，堅決反對出養，但兒子出庭說，舅舅有如自己父親般照顧他；法官調查過程，還發覺舅舅送外甥入軍校時，因為不捨，回程時一個人流著淚坐火車返家，認定由舅舅收養才符合被收養人最佳利益，依此做成裁定。

父失聯母入監 舅拉拔大

被收養人的父母長年因毒品案件入監，父親七年無音訊，母親服刑中，兩人對兒子成長過程幾無參與。

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法院之前已裁定停止父母親權，指定由舅舅擔任監護人，舅舅也確實負起責任，外甥自幼起的生活、學業、疾病照顧等，皆由舅舅一手承擔。

法官特別記載調查記錄，舅舅說，外甥小時候，每週帶他去玩，陪他騎車、溜直排輪、看表演、聽音樂，家裡尾牙、出國旅遊都一起參加，他也跟同事討論怎麼帶小孩，很多同事一路看著他的外甥長大。

後來外甥要去讀軍校，舅舅送外甥到軍校報到，回程時一個人坐火車，想到外甥早早就要獨立，心中充滿不捨，從高雄哭回台南。

甥作證：舅待他如親兒

外甥出庭也說，舅舅在他生病時親自照料，幫忙思考未來方向、分析讀軍校的利弊；舅舅開心的時候會跳舞，他也跟著跳，舅舅騎車時會唱歌、他跟著一起唱，看到舅舅打電動、拿到PS5很開心，他跟著開心，從小到大都是舅舅在照顧他，舅舅等於是他的父親。

依被收養人最佳利益裁准

對於生母不想與孩子斷絕關係，反對出養的意見，法官認為，生母未盡教養義務，也早已失去親權，這件收養案的關鍵在於建立穩定歸屬與法律保障，收養對外甥未來發展具有實質正面意義，裁定由舅舅收養。

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