三峽3死車禍》翁進公園伸展 警方研判疑身體不適

三峽車禍案涉嫌肇事的駕駛人余文正仍在醫院治療，尚未恢復清醒，加護病房外有警察戒護。（記者賴筱桐攝）

2025/05/23 05:30

余文正仍昏迷未脫離險境 無法進行筆錄 警方戒護

〔記者徐聖倫、賴筱桐／新北報導〕新北市三峽十九日發生三死車禍，警方調查發現，肇事的七十八歲駕駛余文正駕車自苗栗北返三峽，下交流道第一時間前往「龍恩公園」，經查余翁下車走進公園伸展身體十餘分鐘，之後繼續開車上路後不久即發生此重大車禍，警方研判，余翁有可能年事已高，或當時感到「身體不適」才下車活動筋骨，警方昨經評估，認為余翁因傷重仍無法進行筆錄，諸多疑點仍有待他清醒後，才能逐一釐清。

請繼續往下閱讀...

據悉，余翁車禍當天自苗栗北返時，行駛國道三號經關西服務區時，繞進去買了兩碗粉圓後離開，準備帶回家與老婆一同享用消暑。余翁駕車下三峽交流道後，第一時間並未返家，而是先在龍恩公園附近，包含國際二街、大學路、學成路等繞了幾圈，接著繞回國際二街停車後，下車走進公園。

警方調查，余翁進入公園伸展身體，研判可能年事已高，駕車從苗栗北返對他來說已是長途跋涉，讓他腰酸背痛；另一可能則是，余翁下交流道後突然感到身體哪裡不適，所以下車伸展、醒腦一下。

警方說，包含行車路徑、公園附近繞行、下車伸展等，均已能確定確有其事，現在只剩等待余翁傷況好轉，才能進行筆錄，以釐清為何會發生如此嚴重的車禍事件。

廿日第二次手術 回加護病房觀察治療

余文正駕駛自小客車在三峽北大國小旁的國成街、國光街口不明原因暴衝，當時正值放學時間，多名學生和騎士被突如其來的車輛猛力撞倒在地，因此釀成大禍，余文正也身受重傷，送醫當下腸道多處破裂，情況危急，已於廿日晚間完成第二次手術，送回加護病房觀察治療。

昨天傳出余文正已睜開眼並恢復清醒，但亞東醫院說明，余男仍在加護病房進行治療，生命現象逐步穩定中，意識狀態仍待觀察。據了解，余男仍呈現昏迷狀態，尚未脫離險境，病情仍不樂觀。

警方昨一整天仍無法對余翁進行筆錄，現仍派員輪班於加護病房外戒護，以利第一時間得知余翁最新復原狀況，期望能盡快進行筆錄以釐清案情。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法