藥頭扮小鋼珠玩家掩護／出入遊藝場賣海洛因 8落網

警方循線逮捕王姓毒販，查扣海洛因毒品等證物。 （警方提供）

2025/04/22 05:30

〔記者許國楨／台中報導〕南投市王姓男子以販毒為業，刻意選擇台中市一間有柏青哥的電子遊藝場當根據地，還喬裝成小鋼珠迷為掩護，與藥腳相約在遊藝場附近巷子或是店內交易海洛因等毒品，台中市警局刑事警察大隊當場將王男與七名藥腳一網打盡，檢方聲押王男獲准，全案也在近日偵結起訴。

辦毒品案溯源 藥腳咬出藥頭

台中市刑大偵六隊偵辦一起毒品案向上溯源，多名藥腳指證，毒品都是向同一名藥頭購得，進一步追查得知，該名藥頭是住南投的四十七歲王姓男子，平日沒有正當工作，幾乎以販毒為業，經常出入台中市大里區一間電子遊藝場，假扮成小鋼珠玩家，其實暗中交易毒品。

請繼續往下閱讀...

案經報請南投檢方指揮偵辦，警方跟蹤發現，王男以該遊藝場為掩護，利用該處出入份子複雜避人耳目，與藥腳約在遊戲場周邊或是直接店內交易毒品，去年五月見時機成熟收網，兵分多路持搜索票與拘票，同步搜索王男及七名藥腳住處，查扣手機、電子磅秤、分裝袋、吸食器、現金十萬元、海洛因八包、安非他命十二包等證物。

原本在警詢中矢口否認販毒的王男，在其他落網藥腳指認，以及面對鐵證如山，只能低頭認罪，但王另涉其他毒品案件，檢方訊問後認仍有串滅證、逃亡之虞聲押獲准，全案也在近日偵結起訴。

賣第一級毒品 可處死刑或無期徒刑

海洛因為一級毒品，台中市刑大大隊長李明道強調，根據毒品危害防制條例，製造、運輸、販賣第一級毒品者，處死刑或無期徒刑，得併科兩千萬以下罰金，民眾切勿以身試法。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

警方循線逮捕王姓毒販，查扣海洛因毒品等證物。 （警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法