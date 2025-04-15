恫嚇再看到打死你 翁回嗆「誰先死還不知道」／行車糾紛打翁 上國道撞亡

白色轎車從砂石車底下拉出，車頭和前半段已嚴重毀損。（民眾提供）

2025/04/15 05:30

〔記者陳鳳麗、張協昇／南投報導〕國道三號二二一．四K北向路段，昨發生死亡車禍，楊姓男子開車追撞砂石車，車毀人亡。離奇的是楊男上國道前，在南投縣名間鄉差點撞到七旬老翁開的車，他下車毆打老翁，並恫嚇「再讓我看到，就會打死你！」，老翁回嗆「誰先死還不知道！」，老翁後來到派出所提告，返家才知楊男竟在國道發生車禍死亡。

7旬翁提告 返家才知對方車禍喪命

廿九歲的楊姓男子昨日上午開著白色轎車上國道三號，從南投往草屯方向行駛，行經二二一．四K北向路段，失速追撞行駛在最外側車道的砂石車，轎車前半部卡進砂石車下方，並將砂石車拖拉往右偏，砂石車司機一開始以為輪胎爆胎，隱住方向盤，靠向路肩慢慢踩煞車，車停好後趕快下車查看，才發現轎車卡進砂石車下。

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楊男失速追撞砂石車 頭部破裂

經由吊車和消防隊員破壞車體後，才將楊姓男子拉出，惟其頭部破裂，已明顯死亡，據了解，當時楊男的車速極快，事故原因以及楊男有無酒駕或毒駕，由國道警察調查釐清中。

驚悚與離奇的是，楊男在國道發生車禍前，曾行經名間鄉出林虎路，當時七十七歲陳姓老翁，開車從支線道開進主幹道，直行的楊男因車速很快，差一點就撞上，楊男不滿差點撞上老翁的車，將車煞停擋在老翁車子前面，隨即走下車，打開老翁的車門，揮拳毆打老翁臉部。

揮拳完打算離去的楊男，很快又折回，想二度揮拳洩憤，老翁趕緊拿起車上的枴杖用力抵擋，楊男被枴杖一擋，踉蹌差點跌倒，臨走前恫嚇老翁「再讓我看到你開車，就會打死你！」，老翁回嗆「誰先死還不知道！」。

老翁返家後告訴家人被楊男毆打，其家人帶他到醫院驗傷後，前往派出所控告楊男觸犯恐嚇、傷害、強制等罪，楊男攔車毆打老翁的過程都被路邊的監視器拍下，警方帶回影像偵辦。

老翁和家人提告後返家，其家人就看到楊男在國道追撞砂石車死亡的即時新聞，經比對車號，赫然發現就是楊男所開的車子。

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