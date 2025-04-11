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    台饒歌手Gambler涉販毒羈押 涉滅證 警數位鑑識手機溯源

    歌手Gambler楊智翔被警方帶回偵訊。（記者吳仁捷翻攝）

    歌手Gambler楊智翔被警方帶回偵訊。（記者吳仁捷翻攝）

    2025/04/11 05:30

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北檢警掌握一名楊姓藥頭涉嫌販售俗稱喪屍病毒的依托咪酯毒品，日前到新北市汐止五堵的楊嫌住處，將楊男與其屋內女友逮捕，當場起獲三罐依托咪酯毒煙油，詎料楊嫌脫口而出「我是歌手，不會吸毒」，警方得知掌握的藥頭竟是饒舌歌手楊智翔Gambler，連同女友都帶回偵訊、送辦；由於楊嫌涉嫌刪除手機滅證，被檢方聲押獲准，警方將持續對楊嫌手機數位鑑識，溯源毒品來源與流向。

    蘆洲警分局偵查隊月前溯源毒品案，從毒蟲追出楊姓藥頭，報請新北地檢署指揮偵辦，七日下午到汐止五堵地區楊男藏身處逮人，警方要破門之際，楊男的父親剛好要進門，得知警方來意後，主動帶警方進入室內，逮捕正在穿鞋子要外出運動的楊男，並在屋內查獲其楊姓女友，屋內搜出三罐依托咪酯毒煙油。

    警方逮捕楊男與其女友，查證身分時，楊男透露「我是歌手，不會吸毒」，警方從屋內多張海報，始知楊男是台灣饒舌歌手身分，雖楊男求饒，仍連同楊女一併帶回偵訊。

    楊智翔只承認吸毒 否認販毒

    警訊中，楊否認販毒，也拒絕透露毒品來源，只承認吸食毒品，警方訊後依毒品將二人送辦，檢方複訊後將楊男聲押獲准，楊女則兩萬元交保。據透露，由於楊智翔落網處，鄰近一處黑幫堂口，檢警懷疑為毒品來源，將持續追蹤刨根，至於有無流入其他藝人，也是檢警下波偵辦重點。

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