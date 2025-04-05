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    首頁　>　社會

    摸走4千多張中獎發票 創世志工A走100多萬

    民眾捐給創世基金會的發票，被志工A走一百多萬元。（記者盧賢秀攝）

    民眾捐給創世基金會的發票，被志工A走一百多萬元。（記者盧賢秀攝）

    2025/04/05 05:30

    負責整理民眾捐贈的發票

    〔記者吳昇儒、盧賢秀／基隆報導〕創世基金會志工陳智翔，二○一八年至二○二○年間負責整理民眾捐贈的發票，卻黑心摸走四千多張中獎發票，兌換一○一萬餘元獨吞，國稅局發現陳男中獎機率過高，將其揪出；基隆地院認定陳男觸犯侵占罪證據明確，判處一年八月徒刑及沒入不法所得。創世基金會基隆院院長李淑婷表示，未來將調整發票管理流程，不交由義工對獎。

    中獎機率太高 國稅局揪出

    財政部北區國稅局於二○二○年間發現，有四○六四張中獎發票的獎金，均匯進陳智翔的郵局戶頭，中獎率高得離譜；此外，中獎發票消費地包括為基隆、新北、宜蘭等縣市，消費細節非單一人及單一家庭所為，查知陳男是創世基金會的志工後，將此事通知創世。

    侵占罪 陳智翔判一年八月

    基金會全面清查發現，近兩年來的中獎發票短少，應是陳男竊走，報請調查局基隆市調查站偵辦。檢調追查時，陳男自知東窗事發，承認拿走捐贈給基金會的中獎發票。，檢察官以陳男涉犯侵占罪章中的「侵占因公益所持有之物罪」將他起訴，向法官聲請簡易判決處刑。

    基院法官認為，陳男為了一己之私，罔顧社會大眾從事公益捐贈統一發票的善意，將受贈的中獎發票侵吞入己，實非可取，考量他犯後坦承犯行，及其犯罪動機、目的、手段與侵占財物等情，判處有期徒刑一年八月，不法所得一○一萬餘元沒入；還可上訴。

    創世籲多利用雲端捐贈碼

    創世基隆院院長李淑婷表示，近年損贈發票已減少三至四成，陳男事件是單一個案，未來不再交由義工對獎，同時呼籲民眾多利用雲端捐贈碼「九一九」捐贈。李淑婷說，發票獎金是用於植物人的安養費用，包括奶粉、尿布等，希望民眾多支持。

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