鍾馗是統促黨副主席 辭黨職只是障眼法

鍾馗等同白狼的護衛指揮官是統促黨副主席，辭黨職只是障眼法。（資料照）

2025/03/27 05:30

張安樂安排馬前卒 擴展黑幫勢力

〔記者王定傳、徐聖倫／綜合報導〕統促黨主席「白狼」張安樂，力推統促黨副主席、竹聯幫前地堂堂主「鍾馗」李宗奎當竹聯幫主，雖對外稱，李任幫主後就會辭去統促黨職務，試圖淡化「政黑結合」敏感性。不過知情人士說，「鍾馗」等同「白狼」的護衛指揮官，若李接幫主，不僅更加鞏固張在竹聯幫內的影響力，還可趁此擴大統促黨在江湖上的勢力，所謂辭卸統促黨職務只是障眼法而已。

李不僅是警方蒐證掃黑的重點對象，也曾在鴻海集團創辦人郭台銘連署參選總統時，受託以每份三百元對外收購千份連署書被起訴。知情者表示，李宗奎接掌台灣最大黑幫，其實是張安樂力推自己的副主席親信拿下幫主之位，安排李當他的馬前卒，進一步將他個人、以及統促黨影響力與觸角，伸入黑道之中。

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至於李被查獲在案的犯行，包括二○一七年間，得知一名投資客與建商有上億元投資糾紛，涉嫌介入「喬債」，向建商恫嚇：「到你們公司開開槍」等語，被害者擔心安危，無意提告，不過台北地院檢視證據後，仍依恐嚇取財未遂罪將他判刑三月。

另在二○二三年十月，郭台銘連署參選總統期間，李宗奎受北投溫泉大亨陳仲明委託，希望讓郭賴配通過連署門檻，李涉以每份三百元對價收購連署書，計取得一千多份，而李也藉此機會耕耘政治圈；台北地檢署去年九月依違反總統副總統選舉罷免法起訴李宗奎等人，案件還在法院審理中。

統促黨幹部、黨員也有多人涉入違法案件，且不僅捲入刑事案件或被警方掃黑到案，還犯下國安案件，比如統促黨中央委員張孟崇及其妻被控收受中國七四○○萬元資助，為特定候選人、政黨宣傳，宣揚解放軍軍威、勸降國軍等，嘉義地檢署去年依反滲透法將兩人起訴。

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