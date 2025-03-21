穿EMT制服、自稱救護義消 攏系假

戴金色假髮，穿短裙男扮女裝的「Yuki」對男童急救，引發議論，「靠北EMT」質疑他假冒醫護人員身分。 （記者張瑞楨翻攝）

2025/03/21 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕身穿EMT制服、自稱Yuki的男子，被質疑亂入急救現場及CPR亂按溺水男童，記者透過臉書聯繫，未獲Yuki回應。卓蘭救護協會昨天發聲明，否認Yuki是該協會會員，台灣愛陌生安全推廣協會也譴責此人的EMT證照為偽製；至於Yuki自稱是台灣大學醫學院學生，有網友直指此身分也不實，表示Yuki是外送員；台中市消防局證實此人非救護員，也不是義消，但不清楚其確切身分。

還稱是台大醫學生曾插管急救

Yuki在臉書上的自拍照都是女裝打扮，部分自拍照的背景有救護車，他在臉書記載二○二二年就讀台灣大學醫學院，之後改為二○二四年就讀台大醫學院，目前擔任台中市消防局信義分隊的「救護義消」；不過信義分隊的義消承辦人說，沒有這位義消，也不認識Yuki。

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常現身災害現場 消防局不清楚身分

Yuki經常現身災害現場，一位救護志工曾傳訊息與他閒聊，Yuki稱自己經常被拉去現場協助救護，並曾在醫師允許下為患者進行「插管」等侵入性治療。

臉書社團「靠北EMT」昨天質疑，此人身穿EMT2（緊急醫療技術員二級）臂章的衣服，卻可能無EMT證照，有冒用醫護人員的觸法疑慮，如果此人確實沒有受訓或授權，就參與救護任務，恐不僅影響病患安全，也損害社會對急救體系的信任。

台中市消防局將Yuki定位為熱心協助救護的民眾，該局緊急救護科科長劉忠和昨天傍晚補充表示，Yuki當時雖身穿EMT制服，但沒謊稱是消防隊員或救護員，該次急救並未違法，至於他是否有違反緊急醫療救護法的「非救護技術員，不得使用救護技術員名稱」等規定，消防局會就此研擬調查，違者可處五千至二萬五千元罰鍰。

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