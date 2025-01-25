搖身變科技大亨超張揚 酒後常鬧事

圖中燈火通明的2樓（箭頭處）就是案發地。（記者黃美珠攝）

2025/01/25 05:30

［記者黃美珠／新竹報導〕位於新竹縣竹東鎮的三環幫堂口，昨遭五名蒙面歹徒闖入大開殺戒，造成一死一命危，還有另四人受傷，遭到兩槍狙殺及被砍三刀死亡的劉男，警方專案小組證實他是竹東三環幫大哥，六、七年前投入電信詐騙，有錢後作風十分張揚，特別是酒後容易「大形」起來，因此全案是因為他的言行惹人不快、或詐團的黑錢分配等問題引發糾紛，進而招致殺身之禍，有待深入調查了解。

檢警直言，本案事發點是三環幫堂口，影響社會治安甚大。事發後，新竹地檢署檢察長陳松吉漏夜指派主任檢察官蔡宜臻、承辦檢察官吳柏萱到場成立聯合專案小組指揮偵辦和相驗死者遺體，預計今天下午解剖。刑事警察局獲悉本案，也立刻出動第二大隊南下協調新竹縣市刑警大隊聯手追緝凶手，刑事局長周幼偉並於昨晚前往竹東坐鎮。

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周幼偉說，專案小組已有初步線索，有信心能在最短時間內把犯案者追捕到案。另有專案小組成員認為，看來全案是預謀犯案，人數眾多，還涉及幫派問題，案情可能十分複雜，需要時間釐清。

長期待中國 返台不到半年

據透露，死於殺手槍下的劉男，在三環幫的位階可謂當前該幫第二把手，他不僅算是國內電信詐騙案的開山祖師群之一，賺進不少黑錢，還稱擴大投資，搖身一變成為電子、科技業大亨，原本一直待在中國，不過去年下半年返台後，多半時間留在台灣。

警方直言，因為打詐再加上劉男生前的幫派背景，他是檢警長期監控的對象。警方發現，劉男成「暴發戶」後，幾杯黃湯下肚就容易酒後鬧事、打人等，甚至六親不認，也不顧道上倫理，不排除槍擊命案就是鎖定他而來，但也可能是幫派間的利益衝突或怨仇所致。

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