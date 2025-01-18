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    護航光電弊案收賄496萬 前永靖鄉長求刑12年

    前永靖鄉長、彰化縣無黨籍議員詹木根涉護航光電弊案收賄496萬，檢方求刑12年。（資料照）

    前永靖鄉長、彰化縣無黨籍議員詹木根涉護航光電弊案收賄496萬，檢方求刑12年。（資料照）

    2025/01/18 05:30

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣無黨籍議員詹木根擔任永靖鄉長期間，涉夥同公所林姓前主任祕書等人，護航特定廠商投標，詹從中收賄四九六萬元；彰化地檢署昨天將詹木根等十一人起訴，對詹求處十二年重刑。

    起訴書指出，六十三歲詹木根擔任鄉長期間，辦理永靖清潔隊暨棒球場等光電標租案，江姓及李姓男子向其遊說，願擔任「中間人」協助向得標廠商收受賄賂。二○二○年六月，詹指示林姓主祕、陳姓清潔隊長配合江男二人辦理招標，洩露投標資訊給特定光電公司，使其順利得標，並向台電收取再生能源電能躉購電費八一七八萬，詹從中分得三○六萬元賄款。

    詹男又在二○二一年七月間，辦理規劃永靖第三公墓、鄉立幼兒園屋頂及鄭成功紀念公園停車場等空間太陽能招標作業，再度指示林姓主秘等人讓特定廠商得標，得以向台電收取三六二三萬元，詹從中分得一九○萬元賄款。

    洩漏標案資訊 助特定廠商得標

    檢方表示，詹木根明知政府為推動綠色能源政策，由台電提供優惠高額的電能購入費，卻利用其職之便與中間人勾結，事先洩漏回饋項目資訊，造成不公平競爭，使特定廠商得標，從中獲取賄款四九六萬元；案發後，詹一再否認犯行，惡性重大，因此起訴後，具體求刑十二年。

    詹木根於偵辦期間遭收押，彰化地院昨晚將他以一五○萬元交保。

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