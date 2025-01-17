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    首頁　>　社會

    情殺雙屍魔拚活路／聲請釋憲：死刑無實證可撫慰受害家屬

    黃麟凱為了拚活路，釋憲聲請書中強調，若死刑的目的是要威嚇避免殺人犯罪或撫慰被害者傷痛，但無任何實證可佐，死刑可達到目的。（資料照）

    黃麟凱為了拚活路，釋憲聲請書中強調，若死刑的目的是要威嚇避免殺人犯罪或撫慰被害者傷痛，但無任何實證可佐，死刑可達到目的。（資料照）

    2025/01/17 05:30

    〔記者吳昇儒／台北報導〕絞殺王姓前女友和前女友母親的情變雙屍魔黃麟凱，被判處死刑定讞，去年憲法法庭做出憲判八號判決後，三十七名死刑犯都聲請釋憲，謀求生機。黃麟凱為了拚活路，在聲請書中強調，若死刑的目的是要威嚇避免殺人犯罪或撫慰被害者傷痛，但無任何實證可佐，死刑可達到目的。最終，黃麟凱仍被槍決伏法。

    法務部長鄭銘謙上任後，首次簽准執行死刑命令，也是去年憲法法庭討論死刑是否違憲後，首度執行死刑。而三十七名的死刑犯中，殺害前女友及其母親的黃麟凱，則為此次的執行死囚。

    去年憲法法庭爭點題綱中提及，辯論死刑制度追求目的有哪些？如果死刑剝奪人民憲法上權力，是否為我國憲法所允許？最後，憲法法庭作出「限縮死刑適用」的憲判八號判決後，黃麟凱及另三十六名死刑犯，均提出釋憲聲請書。

    終身監更有嚇阻效果

    而黃麟凱寫的聲請書中提到，立法機關和現行實務，無法證明有死刑國家犯罪率及治安狀況，優於廢死國家。此外南非憲法法庭也作出死刑違憲判決，結論指「沒有人夠證實，死刑比終身監禁替代刑法更有效嚇阻或預防殺人事件發生」。更稱死刑具有轉移焦點效果，讓社會大眾無法聚焦和解決犯罪發生的根本原因，例如強化司法資源或改善社會安全制度。

    黃麟凱也於聲請書中提及，另有認為，設有死刑目的在於「撫慰被害人家屬之傷痛」，但執行死刑通常不能達到撫慰被害人家屬目的，反有違憲之虞。國家應透過完善的補償方式與救助管道予以保障，而非帶頭殺戮，加以報復。但因三十七名死囚的釋憲聲請書，原則上由律師操刀，基本論點大同小異。

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