抄國內最大寶可夢盜版卡廠 賣菜郎侵權3億

警方查扣仿冒寶可夢商標成品卡片7000餘片，以及鋼製模具、數位印表機、電腦主機、隨身碟等證物。 （記者邱俊福攝）

2025/01/16 05:30

〔記者邱俊福／台北報導〕原本在菜市場賣菜的羅姓男子，見時下流行的寶可夢Ga-Olé遊戲卡片有利可圖，竟涉嫌糾合弟弟、妹妹、弟媳等人改行設置仿冒工廠，從製模、貼紙印刷、加工至透過蝦皮拍賣，一條龍作業，三年來賣出百萬張，獲利逾四千萬元；刑事局智慧財產權偵查大隊第一隊循線偵破此國內最大仿冒寶可夢Ga-Olé卡片工廠，陸續逮捕羅等九人送辦，經估算侵權市值逾三億元。

夥同家人犯案 9人送辦

警方調查，五十歲羅嫌，自二○二二年開始，先向中國仿冒商購買寶可夢Ga-Olé盜版卡販售，認獲利豐厚，便自己製作，找中國人士修圖，並尋找合作的印刷商、製模師，大量製作仿冒卡，隨後於蝦皮平台販售牟利。

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一般寶可夢Ga-Olé遊戲卡片每張卅元，隨機拿到一星、二星、三星、四星或五星卡的牌，但該集團製作成本五元，在蝦皮平台以每張四十五元販售，可指定購買特定卡牌，且能夠在正版遊戲機台使用，讓許多玩家願意掏錢向其購買想要擁有的特定遊戲卡。

警方表示，去年七月，在新北市土城區查獲仿冒寶可夢卡片加工廠，逮捕羅男後，經從查扣的贓證物察覺羅男夥同印刷商等自產自售，隨即擴大偵辦。

去年十一月，警方兵分多路查察在新北市三重區、五股區、蘆洲區的卡片工廠、貼紙印刷廠、加工廠及囤貨倉庫，一舉將其瓦解，並查扣仿冒寶可夢商標成品卡片七千餘片、半成品卡片一萬五千餘片、半成品貼紙十六萬餘張，以及鋼製模具、數位印表機、電腦主機、隨身碟等證物，警詢後依違反商標法、偽造私文書罪嫌，移送新北地檢署偵辦。

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