首位女性警副署長》廖美鈴 專長助警政推動

廖美鈴陞任警政署副署長。（記者王冠仁翻攝）

2025/01/14 05:30

〔記者王冠仁／台北報導〕警政署昨發布百餘名高階警官人事案，其中最受矚目者，是由國道公路警察局長陞任副署長的廖美鈴，再創警政歷史，因為她兩年多前派任警政署警政委員時，就成為警政史上首位三線三星女警官，如今更成為首位女性副署長，在充滿「陽剛」的警界當中，尤為難得。

對此，廖美鈴昨受訪表示，有人認為她陞任副署長是「性別考量」，但她認為不是，她自認本身專長有助於警政工作推動，尤其在協調與聯繫方面，對於自己擔任副署長以平常心看待。

請繼續往下閱讀...

廖美鈴 警界少有的資訊專長

新任副署長廖美鈴是中央警察大學四十八期畢業，歷練完整，更具警界一般少有的資訊專長，曾任台北市婦幼警察隊長、文山一警分局長、北市及警政署資訊室主任、花蓮縣警局長、警察專科學校教育長、桃園市警局副局長、鐵路警察局長、警政委員，前年一月派任國道警局長。

同僚指出，廖美鈴言行溫和，但意志力如鋼鐵般堅硬，是標準的「外柔內剛」，對長官下達要求，皆能貫徹執行，深受長官肯定，陞任國道警察局長，也打破該職位「派男不派女」的不成文規定。

此外，廖美鈴深諳領導統御技巧，心思細膩、情緒起伏小，每到新單位都認真學習請益，很投入工作，也因此，就算她到相對不熟悉的領域任職，一段時間後就能駕輕就熟，她平時開會鮮少罵人，但都能掌握「眉角」，若下屬敷衍，一眼就看穿。

另名警官也說，廖很要求風紀，但也很會關懷同仁，經常幫基層爭取福利、裝備，她擔任國道警察局長後不久，就走訪全部單位，在第一線了解同仁的問題與難處並設法解決。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法