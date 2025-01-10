幣商幫助洗錢 可關7年

金管會已依新法的授權，訂定「VASP洗錢防制登記辦法」，界定虛擬資產的相關服務。（資料照）

2025/01/10 05:30

〔記者張文川／台北報導〕洗錢防制法修正案於去年十一月底施行，新增「未依法登記而提供虛擬資產服務罪」，隨後刑事警察局陸續查獲首宗違法經營虛幣交易的陳姓幣商，以及一家營業規模極大的虛幣買賣實體工作室，均移法送辦。新法是在去年七月間三讀通過修訂的洗錢防制法第六條，去年十一月卅日上路，違者最重可判處二年有期徒刑、併科罰金五百萬元，公司法人可處五千萬元罰金。

不登記就當幣商可判2年

新增的「提供虛擬資產服務的事業或人員（VASP）」洗錢防制登記制，強化對於提供虛擬資產服務的事業或人員的洗錢防制監管，並對非法業者科以刑責，只要未依規定向金管會完成洗錢防制登記，就不得提供虛擬資產服務，違者科以刑責。

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金管會已依新法的授權，訂定「VASP洗錢防制登記辦法」，界定虛擬資產的相關服務包括：虛擬資產與法定貨幣間的交換；虛擬資產間的交換；虛擬資產的移轉；保管、管理虛擬資產或提供相關管理工具；參與及提供虛擬資產發行或銷售的相關金融服務等五大項目。

業者若打算提供這些虛擬資產服務業務，必須先向金管會完成洗錢防制登記，才得以從事相關業務，否則即屬非法行為。

若虛擬貨幣業者合法登記後，從事掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，助他人移轉或變更犯罪所得，即觸犯洗錢防制法之洗錢罪，可判七年以下有期徒刑，不得易科罰金，併科五百萬元以下罰金；若是幫詐欺集團洗錢，則也涉及加重詐欺共犯或幫助犯。

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