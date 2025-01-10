虛幣交易 逾3成沾上詐騙

刑事局破獲洗錢防制新法上路後首件非法個人幣商，查扣電腦主機、手機、點鈔機、保險箱、泰達幣（USDT）等贓證物。（記者邱俊福攝）

2025/01/10 05:30

寓祐幣商工作室

30多名買家是受詐被害人

〔記者邱俊福／台北報導〕詐騙集團大多結合假投資詐欺手法，再指定被害人到乍看合法的幣商工作室、個人幣商換幣，隨後將虛擬貨幣神不知鬼不覺轉至詐騙集團可掌控的人頭虛幣錢包，完成洗錢。警方根據查緝經驗，無論是個人幣商或虛幣實體店家，生意客戶高達約三分之一與詐騙犯行有關，以刑事警察局偵二大隊本月初查獲的「寓祐」幣商工作室來看，清查逾百名買家顧客後 ，就有三成多是受詐被害人。

此外，刑事局統計，全國警察機關去年查獲集團性詐欺案件達二六三四件，逮捕二萬三四一四人；查找潛在被害人四萬三六二七件、攔阻二點四億元；通報一萬九七三組預警帳戶、攔阻一億元；通報境內異常帳戶二七三○筆、攔阻一點八億元；鷹眼專案主動偵測管制四萬八一五四戶、攔阻八點二億元；金融機構與超商攔阻一萬八七○六件，攔阻金額達一一九點廿七億元。

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警方表示，本月查獲的未登記「寓祐」幣商工作室，位於台北市萬華區的一棟商辦內，以每月四萬元薪水聘僱店員，協助收取來店購買泰達幣的顧客現金，店員收到現金後，打電話聯繫幕後經營者，由經營者將所購買的虛幣數量，轉到買家指定的虛幣錢包。

經查，這家工作室以每顆泰達幣高於市價一成的價格出售，上個月有逾百名客戶登門，進行三二八次交易，經手營業額逾二億元，獲利高達二千萬元；逾百名的客戶中，清查出至少卅多名是掉入詐團陷阱的被害人。

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