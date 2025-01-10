北港農會挨批存款內控鬆散

北港鎮農會爆發職員集體挪用公款案，昨並未出現大量擠兌潮。（記者李文德攝）

2025/01/10 05:30

人頭密集盜領 9年遭五鬼搬運1.2億 農會被罰50萬

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣北港鎮農會前會計翁姓女子與農會信用部職員涉嫌集體挪用公款近一．二億元。不過翁女已於去年病逝，無法追究責任，七名涉案職員有五人因違反《農業金融法》，雲林地院裁定羈押禁見，另兩人交保。

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七涉案職員五人收押

雲林檢調查出，翁女為農會會計，執掌農會「存放行庫─合庫」內帳工作，疑因個人及家人有資金需求，二○一五年至二○二四年涉嫌挪用農會公款；農會信用部前主任張女等七人，涉製作不實支出傳票，將農會資金移至翁女實際掌控的數個人頭帳戶，再製作取款憑條提領出來，九年累計挪取近一．二億元。

事件爆發後，昨農會並未出現民眾擠兌潮，中華民國農會總幹事張永成到場了解，他指出，農會存款內控鬆散才會讓員工有機可趁，另農金署去年九月以未確實執行內部控制及稽核制度，對北港農會裁罰五十萬元，故內部機制應改進。

農會大調動 加強內控

農會總幹事林翠香說明，翁女二○○三年入職擔任農會會計，執掌存放行庫內帳工作，去年四月因病請假期間，農會發現帳目有異，才驚覺她挪用公款。翁女先虛增「存放行庫」 存款金額，與實際存款的差額，作為挪用空間。二○一五年先盜用總數僅幾十萬到數百萬元，二○一七年爆增累計盜用到千萬元，甚至為躲避查核，每筆人頭盜用金額都在門檻的五十萬元內，年底查帳前都會四處借貸填補足額，才逃過年終稽查一直未被發現。

林翠香強調，全案都翁女一人行為，翁女已於去年檢調蒐證期間病逝，其他涉案的職員只是經手蓋章或與翁有私下借貸的員工，並非共謀。農會已經大幅調整員工職位、加強教育訓練，也將加強內控、稽核機制，杜防類似事件發生。

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