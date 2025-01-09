宣判前拚交保 徐巧芯大姑夫妻繼續押

杜秉澄提抗告，獲高院撤銷發回更裁，北院仍認為有勾串之虞，裁定羈押禁見。 （資料照）

2025/01/09 05:30

〔記者張文川／台北報導〕國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕、杜秉澄夫妻及助理吳沂珊、友人林于倫等四人，涉協助詐騙集團將贓款洗錢轉換成虛擬貨幣，洗錢二七○○餘萬元，被依加重詐欺、組織犯罪等罪起訴。台北地院去年十一月廿九日辯結，定本月廿日宣判，現仍收押禁見的劉向婕夫妻聲請具保停押，皆被北院駁回、延押二月；杜秉澄提抗告，獲高院撤銷發回更裁，北院仍認為有勾串之虞，裁定羈押禁見。

偵審期間 仍可能透過他人影響共犯

原裁定延押理由提到，杜男於偵查期間的委任律師游光德，自身也涉入詐騙被桃園地檢署起訴，游男於本案去年十一月廿五日開庭詰問莊姓虛擬貨幣幣商前，以旁聽身分游走於法庭內外伺機而動，並趁休庭時試圖接觸莊男，可認定杜男夫婦仍可能於偵審期間，透過他人不當影響共犯或證人，有勾串之虞。

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杜男抗告主張，法官僅因游光德和莊姓證人於開庭前稍有接觸，就認為他有勾串風險，有捕風捉影之嫌，律師接觸證人有各種可能性，並非他能控制，且游在隔離訊問開始前就被審判長發現，未於庭內旁聽，難以影響莊男證詞，加上證人皆已詰問完畢，勾串事由已消失，請求解除禁見。

北院合議庭認為，游光德確實假旁聽之名與莊姓幣商接觸，莊男隨後的證詞即與警詢、偵訊時的證述有出入，可見杜確有透過他人不當影響共犯或證人的可能性。

裁定指出，數位鑑識雖還原相關通訊紀錄，但使用者均為暱稱，彼此約定定期更換暱稱、群組並設定「定時即焚」，且有諸多暗語，Telegram有雙向刪除通訊紀錄的隱蔽特性，扣案的通訊內容是否為全部紀錄，尚有未明。

合議庭又指出，相關共犯和證人於偵審期間不斷改變說詞，且尚有暱稱「檸檬、小老虎、葉先生、武提」等共犯未到案，勾串的疑慮仍然存在，依此維持杜男夫婦羈押禁見兩個月。

劉向婕（見圖）夫妻聲請具保停押，皆被北院駁回、延押二月。（資料照）

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