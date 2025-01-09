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    首頁　>　社會

    網購平台標榜台製 竟是中國仿冒品

    中國仿冒品（右）外包裝是簡體字，外觀高度也比台灣在地品牌的「遠紅外線桑拿機」（左）矮一截。（記者張軒哲攝）

    中國仿冒品（右）外包裝是簡體字，外觀高度也比台灣在地品牌的「遠紅外線桑拿機」（左）矮一截。（記者張軒哲攝）

    2025/01/09 05:30

    連台灣廣告也盜 消費者收到中國家電插頭產品 根本不能用

    〔記者張軒哲／台中報導〕一位楊先生在購物平台購買台灣品牌「遠紅外線桑拿機」（足浴機），廣告頁面顯示原廠出貨及標榜獨家專利，拿到貨發現竟是簡體字外包裝及海運貼紙，商品也和廣告圖示、規格不符，聯絡台灣廠商才知受騙。台中市議員謝志忠痛批中國廠商掛羊頭賣狗肉，盜用台灣廠商的商標和廣告引誘消費者購買，可惡至極；該家購物平台昨對此事未回應。

    「遠紅外線桑拿機」是台中市豐原區巧福家電公司專利設計，委託中國廠商製造，廠商代表楊小姐與楊先生昨由謝志忠陪同，呼籲消費者在網購平台購買商品前，應先了解商品來源，並建議購物平台嚴格把關店家品質，保障廠商與消費者的權益。

    楊先生說，上個月在家電購物頁面看到「遠紅外線桑拿機」，冬天想買來使用，花了四千餘元下單，先是延遲到貨，等收到物品時，除外包裝使用簡體字及海運貼紙，產品外觀高度也小一號，且是中國家電插頭根本不能使用。

    平台稱有專人處理卻沒下文

    巧福公司楊小姐說，產品廣告跟證書號碼都被盜用，公司收到消費者來電後向購物平台反映，產品旋遭下架，平台稱有專人處理，但之後就無下文，只好向民代陳情。

    台中市政府法制局消保官何怡萱表示，經濟部標準檢驗局將「足浴／泡腳機」列為強制性檢驗商品，商品須完成檢驗程序才能出廠或輸入。本案的「遠紅外線桑拿機」應有貼附合格商品檢驗標識，商品報驗義務人若將未經檢驗的商品於市場銷售，依商品檢驗法可處廿萬元至二百萬元罰鍰；如有標示不實情形，可處十五萬元至一五○萬元罰鍰。購物平台非商品產製者，但仍應負起電商平台責任，積極處理消費爭議，並建立上架把關機制，以確保會員消費權益。

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