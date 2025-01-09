資訊不透明 未上市股別亂買

警方查扣現金二六八萬餘元等贓證物。（記者邱俊福攝）

2025/01/09 05:30

〔記者邱俊福／台北報導〕檢警破獲以男子梁慶飛為首的未上市股票買賣不法集團，這類非法吸金集團為推銷未上市股票，誘使民眾投資，常以時下流行或話題性十足的產業，如電動車、AI、綠能等，誇大美好願景。刑事局表示，未上市（櫃）公司營運狀況及股票交易價格不透明，不少這類集團其實與詐團無異，以狡猾話術設下投資陷阱，進而引人上鉤，提醒民眾切勿冒然投資。

警方表示，歐司瑪公司對外主要宣傳擁有熱裂解專業技術，可將廢輪胎、廢橡膠等無機廢棄物，轉化成高品質再生油品，進行發電，創造減碳目的，成就再生循環經濟，達到負碳永續綠能奇蹟等；寶利通公司則以智慧車隊管理系統為噱頭，聲稱已與許多國內外客運業者合作。

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然而梁男鎖定的這些公司，技術仍在研發中，不是良率不佳，就是現階段與其合作的廠商不多。該集團為吸引民眾投資購買未上市股票，便透過文宣，誇大、美化營運狀況，甚至在媒體曝光，還同時以公司官網刻意增大資本額，塑造為一家大公司的假象。

警方強調，未上市（櫃）公司沒有明確的監管機關，營運狀況及股票交易價格均不透明，民眾上網查訊，看到的相關新聞、官網內容、公司登記資料，可能都是虛構美化的內容，因此除非本身是實際參與研發，欲入主公司，不然投資具有非常大的風險，不可不慎。

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