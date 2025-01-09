AI假願景吸金 坑3千多人逾5億

警方鎖定以梁慶飛（中）為首的吸金犯罪集團，續逮捕九人到案，查扣現金二六八萬餘元等贓證物。（記者邱俊福翻攝）

2025/01/09 05:30

歐司瑪梁慶飛聯手資訊商造夢 再勾結律師提供信託專戶給地下盤商「獵殺」

〔記者邱俊福／台北報導〕以男子梁慶飛為首的吸金犯罪集團，涉鎖定財務狀況不佳的歐司瑪再生能源等四家科技公司，以增資發行方式取得公司未上市股票，再聯手資訊商對外宣傳，營造公司從事綠能產業、智慧車隊、AI、電池等願景，還涉勾結律師事務所提供信託專戶，並以地下盤商Call客推銷方式鼓吹投資，坑殺投資者，宛如「台版華爾街之狼」。刑事警察局偵四大隊第三隊去年底陸續逮捕梁男等九人，依證券詐偽罪嫌送辦，初估有三七○○多人受害、財損逾五億元。

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包裝財務不佳的公司

警方調查，三十六歲梁男自二○二二年起，先後鎖定財務不佳的歐司瑪、寶利、艾創、鏵德等四家科技公司，要求旗下助手李順榮與這些公司聯繫，以增資發行方式取得公司的未上市股票，還培訓接聽投資者來電的股務服務人員。

架精美網站取信投資人

梁男又聯手「兆壹」資訊商架設精美官網，積極透過新聞、廣告手法，營造這些公司美好願景，同時透過地下盤商，由第一線人員隨機Call客推銷，建立有意願投資者的名冊後，寄給公司願景資料；第二線人員大力宣稱該集團所屬公司即將興櫃、上市等利多假消息，誘騙民眾投資。

為進一步取信被害人，集團還利用「恆凱」外國法律師事務所開立的受託信託財產專戶，提供給地下盤商兜售、收取投資交易股款，營造安全投資環境假象，同時也以人頭帳戶、派出車手等方式收款。

9人送辦 5人收押

警方先於前年底破獲歐司瑪公司涉以綠能產業前景看好等詐騙話術，向投資人招攬購買未上市股票案，去年二月經檢方起訴。

警方持續溯源深入追查，再鎖定以梁慶飛為首的幕後犯罪集團，於去年十一月間陸續逮捕九人到案，其中梁慶飛、助手李男、吳姓資訊商、恆凱外國法律師事務所負責人李克毅、以及提供人頭帳戶洗錢的范男等五人，遭聲押獲准。

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