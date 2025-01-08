立院三讀 外役監受刑人遴選資格放寬

圖為法務部矯正署花蓮自強外役監獄。（資料照）

2025/01/08 05:30

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院院會昨三讀通過「外役監條例修正案」，將現行監獄受刑人的外役監遴選積極資格適度放寬，包括把其中二款條文改為「受有期徒刑之執行逾三個月」、「有悛悔實據且三年內符合陳報假釋法定刑期」，以利受刑人於服刑期間，即得以逐步適應社會生活。

現行「外役監條例」第四條第一項規定，外役監受刑人，應由法務部矯正署就各監獄受刑人中，合於三款規定者遴選之。包括「受徒刑之執行，有期徒刑逾三分之一、累犯逾二分之一」；「有悛悔實據且一年內符合陳報假釋法定刑期」；「在監行狀善良、適於外役作業且無危害公共秩序、社會安全之虞。」

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國民黨立委陳玉珍提案指出，外役監設立目的，是在使受刑人得逐步適應社會生活，但「外役監條例」第四條於二○二三年七月三十一日修正施行後，因積極遴選條件過於嚴格，以致合乎要件的受刑人大量減少，不僅導致監所人滿為患，也有礙受刑人逐步適應社會生活，因此她提案修法，適度放寬遴選積極資格。

院會昨審查本案時，朝野立委無異議，三讀通過條文將「外役監條例」第四條第一項的第一款、第二款分別改為「受有期徒刑之執行逾三個月」、「有悛悔實據且三年內符合陳報假釋法定刑期」。

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