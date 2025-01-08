調查班第61期 兩女學員來自司法、調查世家

左圖︰學員卓劭珉（中）與均擔任法官的雙親合影。 （記者廖振輝攝） 右圖︰學員宋子君（右）與在調查局任職的父親合影。（記者廖振輝攝）

2025/01/08 05:30

卓劭珉雙親是法官 宋子君父親任職調查局

〔記者吳昇儒／台北報導〕調查局昨舉行調查班第六十一期結業典禮，共有一○三位學員結業，結業成績前三名中，第一、三名曾在荷蘭、巴黎留學，第二名的林子文則已取得律師資格。此外，學員卓劭珉的雙親則為連江地方法院院長及台中地方法院庭長；宋子君的父親宋樂怡則曾擔任調查局公共事務關係室主任、保防處處長，分別來自司法、調查世家。

結業成績第一名的李秉容畢業於台灣大學財務金融學系，大學時期錄取校級交換計畫，前往荷蘭萊頓大學擔任交換學生，曾任我國知名廣告代理商奧美集團的資深行銷專員。李秉容說，為探尋符合自己價值觀的工作，決定加入調查局，為國家及社會盡一份心力，而現在虛擬貨幣詐騙橫行，希望透過自己金融專業，打擊犯罪。

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成績第二名的林子文畢業於東吳大學法律系，已通過律師高考。林子文說，想站在第一線蒐集各項犯罪事證，將法律與事實緊密結合，得以實踐心中正義，為社會貢獻微薄之力。

第三名的黃非比畢業於中央大學法語、資訊管理學系，大學期間曾獲選為法國選送生，赴巴黎政治學院公費留學一年。黃非比說，在法國留學時，該國正壟罩於恐怖攻擊陰霾中，深感情報工作對於防範恐怖攻擊、保護國民安全的重要性，回國後就決定報考調查局。

來自司法世家的學員卓劭珉稱，雖本身主修外文，因受雙親影響，畢業後嚮往司法實務工作，決定加入調查局，希望透過西班牙語專長，貢獻己力。

而來自調查世家的學員宋子君說，因幼時曾見父親意氣風發聊起自身辦過的大案，就萌生要與父親一起為受害者伸張正義的志向，決定加入調查局的行列。

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