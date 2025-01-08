性侵女兒8年348次，北捷警小隊長起訴求重刑。圖為示意圖。（資料照）

2025/01/08 05:30

〔記者溫于德／台北報導〕去年一名女子在友人陪同下，前往台北市婦幼警察隊報案，指控擔任捷運警察隊代理分隊長的小隊長父親（已停職）長期性侵她。士林地檢署偵結，指這名父親八年來對女兒性侵達三百四十八次，昨依「對未滿十四歲之女子為性交罪」、「對十四歲以上未滿十六歲之女子為性交罪」、「利用權勢或機會為性交罪」，共三百四十八個罪將父親起訴，並請法院重判。

士檢考量全案涉及家人間的性犯罪，未詳細說明起訴理由。但據悉，這名父親首度犯案時間點是在二○一○年間，當時女兒尚未滿十四歲，其犯行持續長達八年，直至二○一七年為止；士檢認父親戕害女兒的性自主權，並嚴重影響女兒身心發展，起訴同時請法院依「兒童及少年福利法與權利保障法」重其刑二分之一。

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這名小隊長早年任職台北市保安警察大隊，多年前轉調至北市捷運警察隊，並在捷警隊服務超過十年；前年七月起，代理捷警隊某分隊的分隊長。

據爆料，小隊長過往常常喝完酒後返家，對自己當時未成年的女兒毛手毛腳，甚至藉酒意性侵女兒；女兒成年後了解相關法律，去年才在朋友陪同下前往婦幼隊報案，說出自己未成年被父親性侵的遭遇。警隊同仁曾指小隊長平日工作表現普通，在外與人發生不少糾紛。

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