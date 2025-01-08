狼師毛畯珅性侵偷拍6童犯225罪 改重判28年8月

涉性侵、猥褻幼兒園6童的毛畯珅（綠衣者），高等法院加重改判28年8月。（記者楊國文攝）

2025/01/08 05:30

第二波又查出毛男涉性侵、猥褻39幼童及偷拍306次審理中

〔記者楊國文／台北報導〕台北市私立幼兒園園長之子、教保員毛畯珅，被控性侵害廿多名女童，台北地院認定毛涉性侵、猥褻六名女童，共觸犯兩百廿四罪，重判廿八年徒刑，上訴後，毛男坦承「摸」過所有被害女童，但否認性侵，高等法院認定毛男另觸犯一個拍攝不雅性影像罪，共涉兩百廿五罪，犯行嚴重損害六童身心健康，昨加重改判為廿八年八月。

請繼續往下閱讀...

另外，北檢第二波行動又查出毛男涉嫌性侵、猥褻卅九名幼童，及偷拍性影像三百零六次，依加重強制性交等罪起訴，由北院審理中。

檢警調查，毛男僅有教保員資格，二○二二年七月至二○二三年七月在該幼兒園擔任班老師，趁家長晚來接女童，或利用玩遊戲藉口，將女童抱在懷裡，伺機以手指性侵或猥褻，第一階段清查有六名女童受害。

北院認定，毛男對六名女童共犯下強制性交罪十一罪、強制猥褻罪兩百零七罪、拍攝性影像罪六罪，刑期共一二五二年六月，其中三童遭性侵，合併判刑廿八年。

高院審理時，毛男坦承「摸」過所有被害女童，仍否認性侵犯行。

高院指出，北院對毛男涉性侵一名女童判決無罪，但高院改依對女童拍攝性影像罪判刑十二年，另對毛男涉犯三名女童性侵、強制猥褻和拍攝性影像等罪做部分改判，合併判刑廿八年八月。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法