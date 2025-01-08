車手兼公關騙熟女上床 回報約會日誌

被逮的詐團張姓男公關還兼任集團車手。 （記者邱俊福翻攝）

2025/01/08 05:30

藏身中國詐團騙投資、假交友 家庭主婦投資股票受騙2千6百萬

〔記者邱俊福／台北報導〕隱身中國的假交友、投資詐團，涉嫌透過臉書等社群，假借投資股票行騙外，還鎖定四十歲以上的熟女騙財騙色，先假意交往，再派出男公關跟被害人約會、上床，再以急需用錢借款行騙，刑事局偵九大隊循線逮捕在台配合的取款車手集團，逮劉男等廿人送辦，初估至少十三人受害、財損逾四千萬元，檢方複訊後將劉與旗下三名幹部聲押獲准。

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13人受害、財損逾4千萬

警方調查，卅四歲劉嫌在北市中山區租用商辦，經營網路交友平台，前年底涉跟在中國的假投資詐團機房勾串，組車手集團，招募車手協助提領贓款；去年三月間，中國假投資機房兼營交友詐騙，於臉書或交友軟體等尋找國內四十歲以上熟女，加入LINE好友後，假冒工廠老闆、工程承包商等角色，先噓寒問暖建立感情，等時機成熟，便要求劉嫌派旗下男公關冒充網公（網路上的老公）前往約會，甚至發生親密行為，最後以工廠遇上困難急需用錢等理由，向被害人借款行騙。

警方逮捕20人 3幹部收押

受害的十三人中，九人為投資股票受騙，當中以高雄市一名家庭主婦被詐二六○○萬元最高，其餘四人則遭感情詐騙，這四人不是離婚，就是單身女性，有三人不僅跟張姓男公關吃飯約會，還發生親密行為，受騙金額最多為四十萬元。

警方還發現，男公關在約會前須熟記機房與每位被害人各自的交往日記，並在約會後即時回報約會日誌，以免機房與外派公關所扮演的命定情人銜接不上，任務更為複雜，而被逮的張姓與田姓二名男公關，分別是四十九歲與五十六歲，都已是大叔，外型並不突出，且還兼任集團車手。

警方是去年八月底查獲該集團車手後，從扣案手機向上溯源，至去年十一月廿七日發動三波搜索行動，陸續逮捕擔任金主的劉男，旗下幹部、會計、車手與年公關等廿人到案，並查扣廿九萬餘元、賓士汽車，以及手機、平板等證物，依詐欺、詐欺犯罪危害防制條例、洗錢等罪嫌移送檢方偵辦。

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中國詐團機房交付給男公關的交往日記。 （記者邱俊福翻攝）

警方逮捕劉男等20人移送檢方偵辦。 （記者邱俊福翻攝）

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